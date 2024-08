V Bělském lese v Ostravě začala stavba Parku nad rybníkem

Anyr 3.8.2024 01:28

Já nechápu, proč se z každého lesa, z každé přírody, která stojí alespoň za něco, musí hned dělat lunapark a lákat se tam turisti. Kdyby už nic, mají tam chodit za přírodou, ne grilovat.

Je mi to lidsky líto, že to píšu, a Bůh ví, jak to myslím, ale přál bych si, aby to dopadlo nakonec lépe pro les a hůře pro lidi.

