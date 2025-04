V Birminghamu stávkují popeláři, v ulicích leží 17 000 tun odpadků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Britské město Birmingham vyhlásilo stav nouze poté, co se v ulicích kvůli stávce popelářů nahromadily tisíce tun odpadků. Napsal to web stanice CNN.Spor mezi městem a popeláři vypukl loni v prosinci, kdy britská odborová organizace Unite the Union (UU) oznámila, že popeláři budou v letošním roce stávkovat proti snižování přeplatků nebo zákazu přesčasů.

Birmingham v této souvislosti dočasně najal vlastní pracovníky, kterým v čištění ulic ale brání stávkující popeláři. Město proto vyhlásilo "významnou událost", aby stávkaře obešlo a mohlo sesbírat 17 000 tun odpadu, které se v ulicích nachází.

"Je politováníhodné, že jsme k tomu museli přistoupit, ale nelze tolerovat situaci, která způsobuje škody a trápení lidem v celém Birminghamu," řekl předseda městské rady John Cotton.

Birmingham již všem pracovníkům nabídnul náhradní zaměstnání za stejnou mzdu nebo školení řidičů. To ale tajemnice UU odmítla s tím, že rada je "pevně odhodlána" snižovat platy popelářů a na řešení sporu nemá zájem.

Vláda situaci ve druhém největším britském městě "pečlivě" sleduje a místním představitelům poskytne pomoc, pokud seznají, že na řešení problému nebudou stačit, řekl ministr pro komunity Jim McMahon.

