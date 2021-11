V Británii roztálo sněhové pole přezdívané sfinga, teprve po osmé za 300 let

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | GariochT / Flickr Sněhové pole na úpatí třetí nejvyšší britské hory Braeriach kompletně roztál v letech 1933, 1959, 1996, 2003, 2006, 2017, 2018 a letos.

V Británii roztálo sněhové pole přezdívané sfinga, které obvykle přečká celé léto a zůstane na úpatí Skotské vysočiny až do další zimy. Za posledních 300 let tento známý kousek sněhové pokrývky roztál jen osmkrát, v posledních letech je to ale stále častější. Podle odborníků za to může globální oteplování, napsala stanice BBC.

Před rokem 1933 tento sníh roztál nejspíš naposledy v 18. století. V posledních týdnech se sfinga zmenšovala až na velikost listu papíru. Nakonec v mírném počasí posledních dní roztála úplně.

Podle odborníka na ledovce Iana Camerona mohou za roztání takzvaného věčného sněhu klimatické změny. Podobné ostrůvky sněhu studuje Cameron ve Skotsku už 25 let, je autorem knihy The Vanishing Ice (Mizející led). Ve skotských horách existují podle Camerona i další bloky sněhu, které přečkávají od jedné zimy do té další, ale v posledních letech jsou stále menší a je jich celkově méně. Jedním z důvodů jsou podle vědce i menší sněhové srážky.

Sfinga leží v horském údolí vytvořeném během poslední doby ledové, na úpatí hory Braeriach vysoké 1296 metrů. Údolí je známé jako nejzasněženější místo ve Skotsku, protože dokáže pojmout obrovské množství studené bílé hmoty, která zde zůstává až do pozdního léta. Přezdívku sfinga dostal poslední kousek sněhu podle nedaleké stejnojmenné horolezecké cesty.

