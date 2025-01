V brněnské zoo se letos vylíhla stá želva uhlířská

Zdroj | Zoo Brno

Brněnská zoologická zahrada za posledních deset let odchovala stovku želv uhlířských. První tři samice jihoamerického suchozemského druhu získala přibližně před 20 lety od soukromého chovatele, později je doplnili dva samci. Odchovaná mláďata míří z Brna do různých evropských zahrad, třeba do Itálie, Polska a Maďarska, uvedla v tiskové zprávě mluvčí zoo Věra Müllerová.Mládě s pořadovým číslem 100 se vylíhlo v srpnu a zatím je v zázemí. V pavilonu Tropické království mohou návštěvníci vidět dva jeho odrostlé, čtyřleté sourozence. Sdílí expozici s plazem anolisem.

"Dospělé želvy, tedy rodiče mláďat, chováme v zázemí, kde mají vytvořené optimální životní podmínky. U našich dospělých samic probíhá několik snůšek za rok. V jedné snůšce bývá v průměru tři až osm vajec. Ne všechny snůšky jsou ale oplozené a v mnoha vejcích zárodek v různé fázi vývoje odumře," řekl chovatel Michal Balcar.

Mláďata se líhnou po několikaměsíčním vývoji v inkubátoru. Z líhně je chovatelé přesunou do terárií, kde brzy začnou přijímat první potravu: zelené listy rostlin, kousky zeleniny a ovoce. Důležitá je i živočišná složka potravy, tedy hmyz a myši, vše doplněno směsí s vitamíny a minerály. Samozřejmostí je miska na vodu, kousky sépiové kosti a výhřevný zdroj.

Želva uhlířská obývá vlhké savany Jižní Ameriky. Má černou horní část krunýře se žlutými, naoranžovělými nebo načervenalými skvrnami na každém štítku, dlouhou okolo 50 cm. Lidským přičiněním se dostala také na ostrovy v Karibiku, například Barbados, Trinidad nebo Svatou Lucii.

Mláďata jsou především masožravá, hledají v půdě červy a hmyz. Dospělí jsou z většiny býložraví. Často se zdržují v okolí stromů, na nichž roste jejich oblíbené ovoce. Želva uhlířská je ohrožena především lovem pro maso, úbytkem přirozeného životního prostředí a odchytem pro domácí chov.

