V Česku začalo první letní sčítání motýlů za účasti veřejnosti. Potrvá do neděle

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Česku dnes začalo letní kolo prvního ročníku celostátního sčítání denních motýlů za účasti veřejnosti. Cílem akce nazvané Motýlí půlhodinka je zlepšit ochranu motýlů, kteří z přírody rychle mizí, řekl David Číp, který akci za Skupinu JARO organizuje ve východních Čechách.Motýlí půlhodinka se koná dvakrát do roka, na jaře a v létě. Sčitatelé za vhodného počasí vyčlení půl hodiny na sledování motýlů, do akce se zapojují nejen jednotlivci, ale i organizace. Data získaná ze sčítání budou sloužit vědcům. Letošní jarní sčítání bylo od 3. do 9. června, to letní, které je zaměřené na letní druhy, potrvá do 21. července.

"Do jarního kola se zapojilo přes 200 sčitatelů, od škol po jednotlivce, a to napříč celou republikou, nejvíce však z východních Čech. Podobný zájem očekáváme i v letním kole.

Nejčastěji pozorovaným druhem byl okáč poháňkový, ale také v několika případech nenašli lidé ani jednoho motýla. Motýly lidé nejčastěji vyhledávali na zahradách a loukách," řekl ČTK Číp.

Sčítání motýlů se uskutečňuje již řadu let, tato akce je podle něj ale jedinečná tím, že se do ní může zapojit každý včetně dětí či škol, tedy nejen odborníci.

"S výsledky jarního kola jsme velmi spokojeni. Není jednoduché přitáhnout pozornost široké veřejnosti k zájmu o hmyz, jeho sledování a ochranu. Navíc se nám ozvali i kolegové z okolních zemí, kteří jsou z naší akce nadšení a rádi by abychom příští rok spustili stejnou akci i v zahraničí.

Je proto možné, že se v budoucnu motýlí půlhodinka stane mezinárodní akcí," dodal Číp. Skupina JARO na projektu spolupracuje s Českou společností entomologickou, Společností pro ochranu motýlů a Entomologickým ústavem Biologického centra Akademie věd ČR.

Na sčítání motýlů se podílí kromě škol také Krkonošský národní park, Technické služby města Hradec Králové, město Jaroměř, Zoo Brno, CHKO Pálava, Česká společnost entomologická, Správa CHKO Český kras nebo Český svaz ochránců přírody.

Výsledky pozorování mohou lidé vkládat do formuláře na webu www.motylipulhodinka.cz, on-line formulář lze použít i rovnou, uvedli organizátoři.

Podle nich se k pozorování nejlépe hodí přírodní zahrady, louky, parky, meze, ale třeba i hřbitovy, okolí železničních tratí a vlakových nádraží, příkopy u silnic nebo staré lomy.

Přečtěte si také | Jasoň červenooký. Příběh dramatické záchrany motýla s pohádkovým jménem

Vědci i ochránci přírody vnímají motýly jako ukazatele zdravé krajiny, motýli patří také mezi důležité opylovače, bez kterých se příroda neobejde. Zjednodušeně řečeno platí, že tam, kde je dostatek motýlů, je příroda ještě v pořádku nejen pro ně a ostatní zvířata, ale i pro člověka, uvedli ochranáři.

reklama