Jasoň červenooký. Příběh dramatické záchrany motýla s pohádkovým jménem

Pěkný článek, tady je vidět, že správný management je za milion bezzásahů. I tak to ale bude těžké, neb pryč je postupné a ostrůvkovité sečení kosou, dnes se všechno valí stroji v jednom termínu.



Zeleň se likviduje i tam, kde to nikomu nevadilo a nepřekáželo, a to jenom proto, "aby se na ten bordel nemusel nikdo dívat". S takovým přístupem se stává vzácnou i kdysi všudy příromná babočka kopřivová, jejíž shluky černých housenek na žahavé bylině jsem od mala obdivoval za geniální strategii.



Snad se tedy ten blázinec s chorobnou čistotou podaří změnit v něco normálního, "staromódního". Protože stejně jako v křišťálově čisté vodě je minumum života, podobné je to i v sterilní, vyhoblované a chemicky ošetřované krajině. Nezbývá, než nadšencům držet pěsti a postupy umělých odchovů stále vylepšovat a do terénu získat hodně brigádníků s kosou.

