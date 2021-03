V Chebu loni překvapivě ubylo směsného odpadu, více se třídí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Samuel Cohen / Shutterstock.com Podle chebského starosty se na vyšším třídění zřejmě podepsala loňská kampaň, ve které město vybavilo nádobami na tříděný odpad i rodinné domy a umožnilo jim tak třídit přímo v domácnostech místo vynášení separovaného odpadu do vzdálenějších kontejnerů.

V Chebu v loňském roce překvapivě ubylo směsného odpadu, a to přesto, že řada lidí byla kvůli koronaviru více doma. Naopak ale přibylo objemného odpadu a lidé i více třídili odpad. Kvůli vyšší ceně za ukládání odpadu na skládky ale město neušetří, ve výsledku bude muset naopak zaplatit za likvidaci odpadu více, řekl starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM).

"Máme k dispozici kompletní údaje za loňský rok a ty údaje jsou překvapivé. Zatímco z ostatních měst České republiky je avizováno, že vzrostlo množství odpadu z domácnostní, protože lidí byli více doma, vařili, uklízeli a podobně, tak v Chebu jsme zaznamenali opačný trend, zvláště u směsného odpadu nám obrovským způsobem pokleslo jeho množství. Šlo skoro o 750 tun odpadu, což je asi o 12 procent," uvedl Jalovec.

Více ale bylo objemného odpadu, který lidé vozí zejména do sběrných dvorů. Podle Jalovce je ale nejvíce pozitivní nárůst objemu tříděného odpadu. Například u papíru přibylo meziročně 12 procent objemu, u plastů to bylo skoro až o 20 procent. Přibývá i kovového odpadu nebo bioodpadu. U něj ale za nárůst v loňském roce může zřejmě i deštivé počasí a s ním související rychlejší růst trávy a zeleně.

Jenže s růstem cen skládkovného náklady i tak rostou. Místo 500 korun nyní platí město za tunu odpadu, který skončí na skládce, 800 korun. A ani vyšší příjmy za tříděný odpad od Ecokomu vyšší náklady nevyváží. Město tak bude stát likvidace odpadu asi o milion více.

V Chebu platí obyvatelé 700 korun za osobu a rok na poplatku za odpady. To ale ani zdaleka náklady nepokryje. Celkově totiž dává město na svoz, likvidaci, sběrné dvory i likvidaci černých skládek okolo 50 milionů korun. Poplatky přitom přinesou do městské pokladny jen asi 22 milionů korun. Podle Jalovce je tak třeba začít přemýšlet i o možnosti zvýšení poplatku. Ten se v Chebu neměnil asi osm let, a zatímco ještě před lety byl relativně vysoký ve srovnání s jinými městy, dnes je podle Jalovce už spíše na nižší úrovni ve srovnání s jinými městy.

