Pražské služby připravily dva videoklipy zaměřené na třídění odpadu

Hlavním městem vlastněná společnost Pražské služby (PSAS), která zajišťuje většinu svozu odpadu v metropoli, připravila osvětovou kampaň zaměřenou na časté chyby při třídění odpadků. Ve dvou klipech zveřejněných na portálu YouTube herec a moderátor Václav Matějovský odpovídá například na otázku, jestli patří kovový sušák na prádlo do šedého kontejneru.

Videa se podle mluvčího soustředí na nejčastější otázky, které firma dostává ohledně toho, kam který odpad patří. "Často dostáváme dotazy od lidí, jestli musí před vyhozením do žluté popelnice vymývat plastový obal od pracího prášku, zda zvadlou pokojovou rostlinu smějí do bioodpadu hodit i s květináčem, a tak bychom mohli pokračovat dál," uvedl Komarnický. Například zmíněný sušák podle videa patří na sběrný dvůr.

"Diváky ujišťuji, že se královsky pobaví. Navíc mají jedinečnou příležitost vidět mě v dámských šatech. Je to vlastně taková malá vědomostní show," uvedl Matějovský. Komarnický doplnil, že obdobné kampaně zaměřené na osvětu v třídění odpadu PSAS dělají už několik let. Ohlas podle něj zaznamenaly kampaně "Šlápni na to!", "Není to normální" nebo "Jde to i jinak". Aktuální nese název "Vytřiď to!".

Pražané vloni vyhodili do černých kontejnerů na směsný odpad 253.806 tun odpadků, což bylo meziročně o 2204 tun méně. Množství vytříděného odpadu vzrostlo proti roku 2022 o zhruba pět procent na 80 431 tun.

PSAS na základě desetileté zakázky od magistrátu z roku 2015 zajišťují svoz a zpracování odpadu pro většinu metropole. Mají na starosti i zimní údržbu komunikací. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha. Svozu odpadu v Praze zajišťuje i společnost AVE CZ podnikatele Daniela Křetínského a další menší firmy.

