V Chuchelně u Semil bude s volbami referendum k možnému otevření lomu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Chuchelně u Semil bude současně se sněmovními volbami i místní referendum k možnému otevření čedičového lomu Slap. Internetovou petici proti obnovení těžby v něm podepsalo zatím zhruba 400 lidí. Referendum v Chuchelně bude, i když majitel lomu, společnost Eurovia, uvádí, že s otevřením lomu v nejbližších letech nepočítá, vyplývá ze zjištění ČTK.

Referendum se v obci se zhruba 900 obyvateli koná na základě podnětu místního spolku Mlok z lomu. "Na zastupitelstvu jsme se shodli, že ho vyhlásíme, abychom věděli, jaký je názor občanů," řekla dnes ČTK starostka Chuchelny Eva Peštová. V referendu budou obyvatelé odpovídat na otázku: "Souhlasíte s tím, aby obec Chuchelna v samostatné působnosti podnikla kroky k tomu, aby nedošlo k obnovení těžby v dobývacím prostoru Chuchelna na katastrálním území obce Chuchelna?”.

Spolek referendum inicioval, neboť se obává, že v případě obnovení těžby v lomu zanikne poslední místní les, který nezlikvidoval kůrovec, naruší se spodní vody, zvýší se prašnost i hluk a otřesy z odstřelů budou působit škody. "Díky referendu bychom chtěli dávat najevo, že to lidem není jedno," řekla ČTK za spolek Klára Voskovcová.

Mluvčí Eurovie Iveta Štočková pro ČTK uvedla, že lom je už několik desítek let v režimu zajištění a firma zatím nemá v plánu žádat o změnu na režim otevření, který by umožnil těžbu. "Teď je platné povolení o zajištění do 30. června 2024. Až se bude blížit konec této lhůty, tak máme v plánu báňský úřad znovu požádat o prodloužení povolení o zajištění lomu. Nemáme v plánu další léta v tomto lomu těžit, je to nějaká zásoba do daleké budoucnosti. V této lokalitě jsou další dva lomy, které dodávají dostatek suroviny, jeden je náš a druhý má konkurence," dodala Štočková.

Podle Voskovcové ale není pro referendum úplně podstatné, zda se v lomu začne těžit v roce 2024 nebo později. "Podstatou je říci, berte nás v potaz jako partnery," dodala.

reklama