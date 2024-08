V ČR zabírají lesy s odpovědným hospodařením stále asi pět rocent rozlohy

Jarek Schindler 15.8.2024 02:46

Zase jde jenom o peníze protože tomu lesu je to úplně jedno jestli je či není certifikovaný. Organizaci FSC se asi zmenšily tržby. No a jinak není certifikát FSC tím jediným. Ještě dříve tu byla certifikace PEFC kterou například mají , mám takový dojem, LČR.

Ještě poznámka k fotce " Neholosečné hospodaření ve víceetážových smíšených porostech". Na čem či spíš kde asi stojí fotograf? U nás by stál na holině.

