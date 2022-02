V EU se loni poprvé prodalo víc hybridních aut než vozů s dieselovým motorem

Miroslav Vinkler 2.2.2022 15:55

Po 8 letech provozu stojíte před otázkou ,zda budete investovat cca 1/2 ceny auta do výměny baterie. Ne, nejde o omyl, je to skutečnost podle majitelů hybridů.

8leté dieselové auto ,pokud nemáte extrémní nájezdy a děláte servis, je vůz v kondici čtyřicetiletého muže, bez nároků na větší investice do opravy.

