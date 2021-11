V Glasgow při klimatické konferenci stávkují popeláři a metaři

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | StressedTechy / Flickr Město je v těchto dnech středem pozornosti světových médií a hromadící se odpadky v ulicích by mohly být ostudou pro skotskou i londýnskou vládu.

Ve skotském městě Glasgow, kde vystoupí desítky světových lídrů na klíčové klimatické konferenci OSN, začala stávka popelářů a metařů, kteří protestují proti nevyhovujícím platům. Město je v těchto dnech středem pozornosti světových médií a hromadící se odpadky v ulicích by mohly být ostudou pro skotskou i londýnskou vládu, píší britská média. Problémy s úklidem má přitom Glasgow dlouhodobě.

Stávku se téměř podařilo odvrátit v pátek, kdy vedení města nabídlo místním odborům navýšení platů. Vyjednavači zaměstnanců však o víkendu nakonec nabídku odmítli s tím, že jim město nedalo k dispozici dostatek času na prostudování návrhu a od nedělní půlnoci proto vstoupili do týdenní stávky. Tvrdí přitom, že se se nesnaží konference zneužívat k nátlaku na vedení města, ale "už mají po krk neúcty a znevažování ze strany místní vlády".

Ačkoliv se jedná o lokální rozepři, vložila se do sporu mezi vedením města a odboráři i skotská vláda, která již dříve nabídla dát na zvýšení platů 30 milionů liber (906 milionů korun). Asi 18 milionů liber (544 milionů korun) pak podle původního návrhu měly vynaložit místní úřady. Skotská vláda nicméně trvá na tom, že se vyjednávání s městskými pracovníky neúčastní.

Situace je však i tak nepříjemná pro skotskou premiérku Nicolu Sturgeonovou. Ta má v příštích dvou týdnech velmi nabitý program plný důležitých schůzek a veřejných proslovů a nepočítala s tím, že se do toho bude muset potýkat s hromadami odpadků v ulicích Glasgow, píše server Politico.

Město má nicméně podle opozičních politiků řadu problémů již delší dobu. Stranická kolegyně Sturgeonové a předsedkyně městské rady Susan Aitkenová se stala terčem hlasité kritiky, když prohlásila, že Glasgow potřebuje před dlouho očekávanou klimatickou konferencí jen "dát do pucu". Nesouhlasné hlasy ještě zesílily minulý týden, kdy Aitkenová nepřímo svalila vinu za nepořádek v ulicích na někdejší britskou konzervativní premiérku Margaret Thatcherovou, která v úřadu skončila před více než 30 lety.

"Město je v zcela zuboženém stavu," řekl člen skotského parlamentu Sandesh Gulhane, který zastupuje opoziční skotské konzervativce. "Řeknu to napřímo: Máme naprosto odporné, špinavé město plné odpadků. Říci, že Glasgow potřebuje dát do pucu je od reality nejvíce odtržený výrok, který jsem kdy slyšel," dodal. "Jel jsem autem a viděl jsem dva městské pracovníky, jak přišli ke koši a začali ho natírat, ale ignorovali to, že přetékal odpadky," poznamenal.

Summit oficiálně pořádá londýnská vláda a skotská reprezentace a radnice jen vypomáhá s některými částmi plánování akce. Pokud by tedy stávka způsobila některé logistické či jiné potíže, šla by zřejmě zodpovědnost za kabinetem britského premiéra Borise Johnsona, píše Politico. Na 30.000 zahraničích účastníků konference se nicméně bude muset potýkat minimálně s nepořádkem v ulicích.

