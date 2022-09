V Hradci Králové bude ve čtvrtek MHD pro lidi s řidičským průkazem zdarma

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marsan / Shutterstock Ilustrační foto

Městská hromadná doprava ve stotisícovém Hradci Králové bude ve čtvrtek pro lidi s řidičským průkazem zdarma. Dopravní podnik města Hradce Králové se tím připojí k evropskému Dni bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility, uvedla radnice.

Pokud se budou chtít držitelé řidičského průkazu svézt v autobusech a trolejbusech v Hradci Králové zdarma, budou muset do vozu nastoupit předními dveřmi. Řidiči vozu MHD se pak místo jízdního dokladu prokážou řidičským průkazem.

Vedle Hradce Králové bude ve čtvrtek veřejná doprava v různých podobách zdarma také v Ústí nad Labem, ve Zlíně a Otrokovicích a v Opavě. V Opavě se lidé budou místo jízdenky prokazovat malým technickým průkazem auta, uvedla mluvčí Sdružení dopravního podniků ČR Linda Hailichová.

Hradecký dopravní podnik také při čtvrtečním Dni bez aut od 14:00 do 18:00 na historickém Velkém náměstí představí trolejbus Škoda-SOR s pomocným bateriovým pohonem a autobus na elektřinu SOR NS 12. Zájemce bude podnik informovat o provozu MHD, novém odbavovacím systému a také o nabídce volných míst. Součástí akce bude program pro děti i dospělé, například cyklistická jízda zručnosti nebo jízda v rikše.

Evropský týden mobility, který spojuje města napříč Evropou, má podpořit udržitelné formy dopravy. Kampaň pořádá Evropská komise od roku 2002. Letos akce trvá od 16. do 22. září. Její součástí je i republiková akce Pěšky do školy, při níž by děti měly alespoň týden chodit do školy pěšky, případně přijet na kole či koloběžce.

