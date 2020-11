V Irsku předčasně našli časovou schránku uloženou v ledě Arktidy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wolvesamongstsheep / Shutterstock.com Posádka a pasažéři ledoborce se domnívali, že schránku lidé naleznou za nejdříve 30 až 50 let.

Časová schránka, nesoucí připomínky života na počátku 21. století a uložená v roce 2018 v arktickém ledu, nakonec svědectví budoucím generacím nepřinesla. Zato překvapila dva surfaře, kteří ji náhodou objevili na severozápadním pobřeží Irska, kam ji po odtání ledu zanesly mořské proudy, píše deník The Guardian.

Kovový válec obsahující dopisy, básně, fotky, odznaky, pivní podtácky, jídelní lístek a vinné zátky k severnímu pólu před dvěma lety umístila posádka a pasažéři expedičního ledoborce 50 Years of Victory. Dva surfaři ji ale nyní objevili na zhruba 3700 kilometrů vzdálené pláži u města Gweedore v severním cípu Irska.

"Když jsem to uviděl, nejdřív jsem si myslel, že je to kovová trubka z lodi, a pak, když jsem to zvedl, viděl jsem na tom vyrytý nápis. Pak jsem si myslel, že je to bomba," uvedl jeden z nálezců Conor McClory. "Když jsem na ní uviděl datum, tak jsem si řekl, že by to mohla být něčí urna, tak jsem to neotevíral," řekl irským médiím surfař.

Že jde o časovou schránku nakonec zjistil ruský známý McCloryho, který nápis přeložil. Uvnitř objevili anglicky a rusky psané dopisy expedice. "Všechno okolo je pokryté ledem. Myslíme si, že až tento dopis někdo najde, v Arktidě už bohužel žádný led nebude," píše se v jednom z dopisů ze srpna 2018.

McClorymu se následně na instagramu podařilo najít jednoho z autorů vzkazů, který žije v Petrohradě. Při vzájemné komunikaci člen expedice vyjádřil zklamání nad předčasným nálezem; posádka a pasažéři ledoborce se domnívali, že schránku lidé naleznou za nejdříve 30 až 50 let.

Za poslední desetiletí se teplota v Arktidě zvýšila o téměř jeden stupeň, připomíná The Guardian. Podle studie vydané v odborném časopise Nature Climate Change od roku 1992 do roku 2017 přišly Grónsko a Antarktida dohromady o 6,4 bilionu tun ledu. Tím se hladina oceánů zvedla o téměř 1,8 centimetru. Vědci se navíc domnívají, že se ledový příkrov v Grónsku ztenčil natolik, že jeho ztrátu již nepůjde zastavit. Na ledovou masu totiž nespadne za rok dostatečně sněhu na to, aby se vyrovnala její ztráta při odtávání v letních měsících.

