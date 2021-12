V Jablonci nad Nisou otevřou v lednu re-use centrum

Zdroj | Depositphotos Věci, které tam lidé odloží, si budou moci jiní koupit za ceny začínající desetikorunou. Peníze radnice použije na obnovu zeleně nebo dětských hřišť. Ilustrační foto

V Jablonci nad Nisou otevřou po Novém roce takzvané re-use centrum, dají tak druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. Provoz centra budou zajišťovat Severočeské komunální služby ve sběrném dvoře ve Smetanově ulici. Otevřeno bude celý týden kromě neděle. Věci, které tam lidé odloží, si budou moci jiní koupit za ceny začínající desetikorunou. Peníze radnice použije na obnovu zeleně nebo dětských hřišť, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová.

"Hlavní myšlenkou je opětovné využití starých, ale stále funkčních předmětů. Lidé budou moci v re-use centru bezúplatně odevzdávat drobný nábytek, zařízení a vybavení domácností, obrazy, rámy, vázy, CD, DVD, knihy, časopisy, hračky, sportovní vybavení a podobně," doplnil náměstek primátora Milan Kouřil (ANO). Centrum ale podle něj není určené pro ukládání drobné domácí elektroniky, pracovních elektrických nástrojů a jiných elektrozařízení, ani pro čalouněný nábytek

Re-use centrum otevřou v pondělí 3. ledna, zpočátku ale bude pouze přijímat předměty a plnit sklad. Bude se třídit a oceňovat, vznikne také webová stránka s nabídkou. "Jakmile bude tato část hotová, budeme okamžitě veřejnost informovat, že už je možné si vybírat a nakupovat," řekla Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství města. Ceny budou začínat na deseti korunách za drobné předměty, jako jsou hrnky, knihy, příbory nebo drobné hračky, nejdražší předměty jako kola nebo kočárky budou za 200 korun.

Centrum ve Smetanově ulici bude otevřené od pondělí do pátku od 08:00 do 17:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Předměty bude možné předat také obsluze na překladišti v Proseči, odkud je převezou do Smetanovy ulice. Radnice na základě zkušeností z jiných měst a na doporučení ministerstva životního prostředí zvolila prodej formou veřejné sbírky. "Výtěžek použijeme na úhradu výsadby zeleně a její ošetření, obnovu parků, pořízení a údržbu herních prvků na dětských hřištích," dodal Kouřil.

