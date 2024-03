V Jihlavě přibylo odpadků v parcích i jinde, město bude uklízet častěji

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V Jihlavě loni pracovníci sesbírali na trávnících 27,5 tuny odpadků, o deset tun víc než o rok dřív. Nepořádek se objevuje i na dalších místech. Radnice rozhodla o tom, že se bude uklízet častěji, což bude stát peníze navíc, řekl ČTK primátor Petr Ryška (ODS). Kvůli dodržování čistoty se vedení města bude snažit oslovit také obyvatele i pomocí různých organizací a škol.

"Stačí například, aby pořádně zavírali popelnice. Vítr pak odpadky nerozfouká po okolí. Důležité také je nedávat nic vedle kontejnerů a nezakládat tím, byť nevědomky, černou skládku," uvedl Ryška. Lidé by také neměli odhazovat nedopalky cigaret a jiné odpadky na zem.

Loňský úklid 27,5 tuny odpadu ze zelených ploch města stál 5,5 milionu korun. V tomto roce na něj město přidá přibližně dva miliony korun a další peníze třeba kvůli častějšímu vyvážení odpadkových košů a osazování nových košů.

Parky v centru budou pracovníci Správy městských lesů uklízet pětkrát týdně, dosud tam chodili třikrát za týden. V městské památkové rezervaci začaly Služby města Jihlavy (SMJ) vyvážet koše i v neděli, od dubna tam bude jezdit nový čisticí vůz. "Dosud jsme měli pouze jeden na celé město. Nový bude prioritně pro centrum,“ uvedl ředitel SMJ Josef Eder. Častěji se budou uklízet vytížená kontejnerová stání.

Mnoho odpadků posbírali pracovníci nedávno také u řeky Jihlavy, za tři dny jimi naplnili zhruba sto pytlů. Po březích šli šest kilometrů do části Helenín. Na velkém množství odpadu měla podle radnice podíl prosincová obleva. Řeka se rozvodnila, přeplnila se kanalizace a z jejích odlehčovacích komor se dostaly ven věci, které lidé hází do kanalizace, i když by neměli.

"Největší problém máme s vlhčenými ubrousky, hygienickými předměty, ale i s tukem nebo igelitovými sáčky," uvedl Michal Horňák z odboru technických služeb.

