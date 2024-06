V jihlavské zoo se narodila dvě mláďata levharta perského, slabší nepřežilo

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zweer de Bruin / Flickr Levhart perský je ve volné přírodě ohrožený kvůli ztrátě přirozeného prostředí, pytláctví a nedostatku kořisti. Obývá především horské oblasti Kavkazu, Íránu a Střední Asie.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V jihlavské zoologické zahradě má mládě třináctiletá samice levharta perského. Narodila se jí dvě mláďata, ale slabší nepřežilo první měsíc, sdělil ČTK ředitel zoo Jan Vašák. Přeživší mládě podle něj představuje významný příspěvek k záchraně tohoto kriticky ohroženého druhu. Mládě má za sebou první veterinární kontrolu, je to samice.Mláďata se narodila počátkem května. "První dny jsme mláďata pouze slyšeli, samice je v boudě pečlivě hlídala. Až po několika dnech se chovatelům povedlo do boudy nahlédnout, když samice vyšla ven," uvedl ředitel. Jedno mládě bylo od začátku drobnější a pravděpodobně nebylo ani dostatečně vyvinuté, proto nepřežilo. "Umělý odchov na láhev se v moderních zoo již nedělá, tato zvířata se pak neumí zařadit mezi jedince svého druhu," uvedl Vašák.

Přírůstek je podle chovatelů o to cennější, že se už téměř nepočítalo s tím, že by třináctiletá samice mohla zabřeznout a porodit. První mláďata samice v tomto věku jsou skutečnou raritou, uvedla zoo. Mládě se zatím drží ve vnitřní ubikaci. V létě začne chodit do venkovního výběhu, kde ho budou moci vidět návštěvníci. Jihlavská zoologická zahrada chová levharty perské od roku 1982.

Levhart perský je ve volné přírodě ohrožený kvůli ztrátě přirozeného prostředí, pytláctví a nedostatku kořisti. Obývá především horské oblasti Kavkazu, Íránu a Střední Asie. Je známý schopností přizpůsobit se různému prostředí, od lesů po skalnaté oblasti a polopouště. Je to samotářské zvíře, které preferuje skrytá místa a loví převážně v noci. Jeho kořistí bývají srnci, divoké kozy, divoká prasata, ale také ptáci a menší plazi, uvedla zoo.

Jihlavská zoo je příspěvkovou organizací města. Chová přes 250 druhů exotických zvířat, zaměřuje se na kočkovité šelmy, drápkaté opice a plazy. Levharty perské chová od roku 1982. Minulý rok prošlo branami zoologické zahrady rekordních 354.700 lidí.

reklama