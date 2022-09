V Kopřivnici začne fungovat Re-use centrum pro opětovné využití věcí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Kopřivnici na Novojičínsku začne ve čtvrtek 15. září fungovat Re-use centrum pro opětovné využití věcí. Lidé tam mohou nosit nepotřebné předměty ze svých domácností a odnést si věci, které odložili jiní. Centrum bude fungovat v areálu sběrného dvora v Panské ulici a bude jej provozovat společnost Slumeko, sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.

"Co je pro jednoho odpadem, je pro druhého pokladem. Na tom je v podstatě princip re-use centra založen. Předměty, které lidé už nepotřebují a skončily by na skládkách, mohou většinou ještě sloužit dál někomu jinému. Re-use centrum je místem, kde se tyto předměty budou odevzdávat a následně se odtud budou vracet do oběhu," uvedl kopřivnický místostarosta René Lakomý (PRO Zdraví).

Přínosy jsou podle něj ekologické, protože se snižuje množství odpadu, ale i ekonomické, protože lidé nemusejí utrácet za nákup nových věcí. "Zřízení centra je dalším krokem ke zlepšení třídění odpadů v našem městě a já pevně věřím, že se osvědčí a Kopřivničané si jej oblíbí," dodal Lakomý.

V Re-use centru bude možné odevzdávat široký sortiment věcí od nádobí a hraček přes knihy a hudební nosiče, hudební nástroje, kočárky, autosedačky, kufry až po umělecké předměty, sportovní potřeby či drobnější nábytek. "Výjimkou bude čalouněný nábytek, který nebude přijímán z hygienických důvodů, a elektronika, u které nebude možné vyzkoušet funkčnost a ověřit revizi," uvedla Nikol Prokopová ze společnosti Slumeko.

Pracovníci firmy věci, které lidé donesou, roztřídí, zaregistrují a rozmístí do regálů. Co podle nich už nebude mít šanci na další upotřebení, odloží do příslušných kontejnerů. "Pokud nějaká věc nenajde nového majitele do dvou měsíců, bude s ní rovněž nakládáno jako s odpadem," řekla Prokopová.

První půlrok bude centrum fungovat ve zkušebním režimu, kdy si lidé budou moci věci brát zcela zdarma. "Poté dojde k vyhodnocení, zda je tento model udržitelný, nebo zda bude za vyzvedávané předměty účtován poplatek. Do budoucna se plánuje web s přehledem nabízených věcí. Náklady na vytvoření Re-use centra již přesáhly 200 000 korun," uvedla Macháčková.

