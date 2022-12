Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Kralupech nad Vltavou testují samostatný sběr pěnového polystyrenu. Nemísí se tak s ostatními plasty, což usnadňuje jeho recyklaci. Tři sběrná místa na největším místním sídlišti instalovalo oborové Sdružení EPS ČR ve spolupráci s kralupskými technickými službami. Sdružení by chtělo samostatný sběr polystyrenu rozšířit do dalších měst. Z pěnového polystyrenu (EPS), který často chrání elektroniku a další výrobky uvnitř kartonového obalu, se až 20 procent dostává do kontejnerů v krátkém období po vybalení vánočních dárků, upozornilo sdružení.

Lidé mohou v Kralupech pěnový polystyren třídit do velkých pytlů zavěšených na kovové konstrukci. Ke dříve instalovanému prvnímu sběrnému místu letos na podzim přibyly další dvě. Na jednom místě obyvatelé vytřídí měsíčně 40 až 45 kilogramů polystyrenu, který se následně sváží do sběrného dvora. Vytříděný materiál má ale velký objem, protože polystyren je lehký, z 98 procent ho tvoří vzduch. "Pokud by odpadní polystyren místo toho končil ve žlutém kontejneru, bylo by jich na takové množství potřeba asi 11," uvedl předseda Sdružení EPS Pavel Zemene. Projekt tak podle něj také šetří místo ve žlutých kontejnerech pro jiné plasty.

Sdružení EPS samostatné třídění pěnového polystyrenu prosazuje několik let. "Je dobře recyklovatelný, nesmí být ovšem znečištěn, k čemuž bohužel často dochází při smísení s plastovým odpadem ve žlutém kontejneru," uvedlo sdružení. Podle svého předsedy jedná o možnosti rozšíření sběrných nádob do dalších měst a obcí. Cílem je prosadit separovaný sběr obalů z polystyrenu do celostátního odpadového systému, jako se to v roce 2013 podařilo v Nizozemsku. Tam se v současnosti zrecykluje zhruba 70 procent odpadního obalového polystyrenu, funguje tam víc než 400 sběrných míst pod obecní správou, poukázal Zemene.

Březnový průzkum pro Sdružení EPS ukázal, že 60 procent Čechů odpad z obalového polystyrenu třídí do žlutého kontejneru. Do vyhrazené nádoby ve sběrném dvoře materiál odváží zhruba čtvrtina z 800 respondentů. Do směsného odpadu vyhazuje pěnový polystyren desetina, pět procent obaly vrací prodejci. Osm z deseti dotázaných by podle průzkumu uvítalo samostatný kontejner na pěnový polystyren v okolí svého bydliště, uvedlo sdružení.

Pěnový polystyren se jako obalový materiál využívá zejména pro své tepelně izolační vlastnosti, odolnost proti vlhkosti, stlačení a nárazům. Z podobných důvodů je oblíbený pro zateplování budov, pro tyto účely je také levnější než jiné materiály. Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998, reprezentuje většinu tuzemských dodavatelů a zpracovatelů pěnového polystyrenu. Jde o firmy, které zaměstnávají přes 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 50.000 tun EPS.

