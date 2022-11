V Krkonoších začne v prosinci kvůli jelenům platit omezení na některých trasách

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Krkonoších začne 1. prosince platit dočasný zákaz vstupu na 19 turistických stezek a tras. Opatření má zajistit klid jelení zvěři v přezimovacích oborách a v okolí krmelišť. Zákaz vstupu na trasy uvedené na webu Krkonošského národního parku (KRNAP) potrvá do 30. dubna příštího roku, řekl mluvčí správy parku Radek Drahný. Na území národního parku je k přezimování zvěře vyčleněno 18 obůrek.

Správa parku vydává omezení na zimu pravidelně. "V Krkonošském národním parku máme na 800 kilometrů turistických značených cest a pochopitelně některé z nich vedou kolem nebo přes přezimovací obůrky. Aby zvěř, která v nich je v zimě zkoncentrována měla klid, tak je nezbytné na zimní sezonu průchody těmito místy uzavřít," řekl ČTK Drahný.

Zákaz vstupu se bude týkat například přezimovací obůrky v lokalitách Fišerova rokle, Vysoký břeh či Čermákova cesta.

Shromažďování jelenů na zimu v oplocených místech má pomoci předcházet ničení lesních porostů. Když napadne sníh, zvěř nemá co jíst, a může působit škody v lese. Oplocená shromaždiště jelení zvěře začala vznikat také proto, že jelen kvůli lidským zásahům na úpatí Krkonoš ztratil přirozené migrační trasy, v létě do hor a v zimě do podhůří.

Obory zachycují více než 90 procent krkonošské populace jelení zvěře migrující do nížin. V obůrkách je lesníci přikrmují a umožňují jim přežít drsnou zimu. Na české straně Krkonoš žije v oblasti Správy KRNAP odhadem 450 kusů jelení zvěře. Její populace je v Krkonoších stabilní.

