V Krnově začal fungovat obří drtič, pomůže likvidovat povodňový odpad

V Krnově na Bruntálsku začal fungovat obří drtič. Bude pomáhat likvidovat povodňový odpad. Stroj dorazil z Německa, městu jej na čtyři týdny zapůjčila společnost Husmann, která vyrábí stroje na zpracování odpadu. ČTK to dnes řekla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.Stroj dokáže rozdrtit téměř vše, co lidé ze zatopených domů vyhodili, včetně velkých sedacích souprav. "Jediné, co nezvládne, tak je stavební materiál či beton," řekl ČTK Adolf Mouder, jehož firma zapůjčení stroje zprostředkovala.

Společnost městu stroj poskytla zdarma na přibližně čtyři týdny provozu. "Drtič zvládá velkoobjemový odpad. Nám umožní efektivněji řešit jeho odvoz na skládky. Město platí pouze pohonné hmoty a dopravu do Krnova. Což je 100 000 korun. Cestu z Krnova uhradí Husmann. Je to velkorysá pomoc, protože jinak se za tyto stroje platí 7000 korun za hodinu," řekla Círová.

Povodňový odpad je problém, s nímž se města i obce, jež zasáhla povodeň, potýkají. Celkové odhady se pohybují v desítkách tisíc tun. Například podle opavského primátora Tomáše Navrátila město za odvoz a uložení na skládky zaplatí odhadem okolo 80 milionů korun. Celkem má jít o přibližně 6000 velkokapacitních kontejnerů.

V Opavě ale drtič pravděpodobně využití nenajde. Město odpad dočasně skladuje na dvou místech. Ani pro jednu lokalitu neví vhodný. V případě Dukelských kasáren by jeho provoz a prach obtěžoval obyvatelé okolních domů. Druhá lokalita svatá Anna je zase malá a stroj by se tam nevešel. ČTK to řekl mluvčí Opavy Roman Konečný.

