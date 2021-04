V lesích brněnské Mendelovy univerzity přibude líska turecká a kaštanovník setý

Lukáš Kašpárek 7.4.2021 12:19

Toto není zrovna přístup hodný univerzity..... produkce je jen jedna funkce lesa a ty ostatní jsou důležitější... zvlášť na Mendlovce by to měli vědět....



Lidem v ČR řeknete, že NÁŠ smrk je pro většinu stanovišť v ČR nevhodný a že musíme z toho co tu ještě zbylo udělat opravdový les (včetně stanovištně vhodných a hlavně místních druhů) a mnoho z těch, kterým toto řeknete přijdou s tím, že zde začneme sázet tohle ze severní Ameriky, tohle z Asie,....



Tak já nevím no.... to je jak bavit se s retardovanými, kteří vůbec nevědí co jim říkáte...



Jako experiment z akademického zájmu proč ne.... ale toto nepůsobí jako experiment... toto působí jako umetání cestičky k dalšímu průseru...











