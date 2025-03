V ostravské zoo uhynula koza kvůli plastovým sáčkům od návštěvníků

Foto | Monika Vlčková / Zoo Ostrava Kozy domácí kamerunské.

V ostravské zoologické zahradě vinou návštěvníků uhynula další koza. Při pitvě jí bylo z bachoru vyjmuto klubko z plastových sáčků velikosti grepu. Nejde o ojedinělý případ, kdy zvířata umírají kvůli neukázněnosti lidí, sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.Výběh s kozami patří v zahradě k oblíbeným atrakcím, hlavě pro rodiny s dětmi. Koza vypadala jako březí, v žaludku ale měla kouli z plastových sáčků. "Přestože zoo udělala opatření, aby lidé nemuseli krmení dávat do sáčků, nepomáhá to. Zoo apeluje na návštěvníky, aby do výběhu vstupovali výhradně s krmením v ruce, nikoliv v sáčku," uvedla mluvčí.

Poprvé zaznamenali ostravští chovatelé problém s plastovými sáčky před čtyřmi lety, kdy krátce po sobě uhynuly dvě kozy. Obě měly stejné příznaky: ulehnutí, křeče a nakonec úhyn. Lidé totiž granule z automatu dávají do sáčku a s ním pak vstupují do výběhu, zejména pak malé děti.

"Dychtivé kozy se ve snaze získat dobrotu vrhnou k dětem, a mohou tak spořádat granule i se sáčkem. Netušili jsme, že se to děje v takovém rozsahu," uvedl inspektor chovu Ivo Firla. Kozy jsou schopny se sáčky v těle žít dlouhou dobu. Sáčky se ale postupně nahromadí, zabírají velkou část bachoru a zvíře nakonec uhyne.

Zdroj | Zoo Ostrava Klubko sáčků z žaludku kozy.

V zoo už takto uhynulo několik zvířat. "A to i přesto, že zoo před třemi lety změnila krmné granule. Jsou větší, takže automat jich vydá menší počet. Dávka se tak pohodlně vejde i do dětské ruky a není třeba sáčku. Výběhu koz a ovcí kamerunských věnují pracovníci zoo ve spolupráci s dobrovolnými pomocníky zvýšenou pozornost, aby se předcházelo překrmování zvířat, a hlavně krmení přineseným a mnohdy nevhodným krmením. Sáčky ale lidé evidentně používají dál," řekla mluvčí.

Připomněla, že s neukázněností návštěvníků se potýkají i ostatní zahrady. Lidé mnohdy krmí zvířata prakticky čímkoli, co najdou po kapsách. "Lidé si neuvědomují, že zvířata v zoo jsou krmena přesně podle jejich potřeb a uzpůsobení zažívacího ústrojí. Podáním nevhodné stravy mohou zvířatům ublížit, dokonce jim způsobit smrt. Mezi chovanými zvířaty je přitom řada velmi vzácných druhů, které jsou v přírodě ohrožené vyhubením," doplnila mluvčí. Zoo proto znovu apeluje na návštěvníky, aby nevkládali granule pro kozy do plastových sáčků a v žádném případě nekrmili jiná zvířata.

