V ostravském Bělském lese se otevřela Cesta vody. Na trase vznikly malé Priessnitzovy lázně i atrakce pro děti

V Bělském lese v Ostravě se lidé mohou projít Cestou vody. Nová stezka propojuje dva prameny Výškovického potoka a na trase vznikly malé Priessnitzovy lázně, atrakce pro děti nebo naučná trasa. Úpravy, které začaly koncem loňského roku, vyšly téměř na 18 milionů korun, řekl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

"Bělský les s poměrně významnou plochou a starým lesem byl důmyslně otevřen mezi prostorem Výškovic a Starou Bělou tak, aby zde lidé mohli chodit na procházky. Kromě 12 naučných tabulí je tady přes 500 metrů dlouhá cesta, kterou tvoří povalové nebo štěrkomlatové chodníky," uvedl Boháč. Lidé se tak od Priessnitzových lázní dostanou lesem až po kapličku a studánku Panny Marie Lurdské.

"Cesta obohacuje území o volnočasové aktivity pro děti i dospělé. V neposlední řadě projekt přispívá k zadržování vody v krajině a ke zpomalení odtoku povrchových vod v daném území," řekl Boháč.

Naučné tabule Cesty vody se věnují problematice vody, flóry, fauny a pojednávají i o Priessnitzových lázních. Nad částí s mokřadem pak lidé najdou pětitunového sedmimetrového dřevěného sedícího obra nebo obří žížaly vytvořené z akátových kmenů. Na stezce jsou také herní prvky pro děti nebo odpočinková místa. Upraveno bylo i prostranství u kapličky a studánky Panny Marie Lurdské, kde vznikl například altán.

Podle Boháče se v oblasti počítá i s dalšími úpravami, které by měly navázat na nynější projekt a rozšířit tak možnosti rekreace v této lokalitě. "Kromě prvků, které jsou přívětivé k biodiverzitě a přírodě, se zaměřujeme na něco, co je i více rekreační a sportovní," uvedl Boháč. Do konce roku by podle něj měl být hotov projekt na úpravy Čujkovovy ulice, kde by mělo být dětské hřiště. Příští rok jsou připraveny investice na obnovu běžeckých okruhů, doplnil. Přímým pokračováním Cesty vody by pak měl být projekt Parku nad rybníkem, který oblast zpřístupní z dalších stran.

Projekt vznikl podle návrhu architekta Ivana Tachezyho, který novinářům řekl, že pro něj velkou výhodou bylo, že prostor Bělského lesa a jeho okolí dobře zná. "Inspirace byla základní, a to dostat lidi z panelových domů a technicky pojatých sídlišť do lesa. Bělský les je jedním z unikátních prostor ostravské aglomerace. Od počátku příprav a práce na projektu jsem měl v hlavě základní vizi - více vtáhnout lidi do prostoru lesoparku a zpřístupnit jim zajímavá, romantická zákoutí," řekl Tachezy.

