V Ostrově u Macochy vznikla pro děti nová léčebna se speleoterapií

V Ostrově u Macochy na Blanensku je nová dětská léčebna se speleoterapií, tento týden ji slavnostně otevřeli. Stála 218 milionů korun. Sloužit bude pro děti od tří do 18 let, které trpí například astmatem, záněty dýchacích cest, atopickým ekzémem nebo alergiemi. Po téměř 40 letech nahradí starou budovu. Nabídne až trojnásobek míst, 78, poslouží dětem a u těch nejmenších i doprovodu. Zařízení využívá k léčbě klima Císařské jeskyně, kde je bezalergenní prostředí. První pacienty očekává v březnu.

Děti jezdí do léčebny na čtyřtýdenní pobyt. V jeskyni tráví dvě až tři hodiny denně aktivním tréninkem a odpočinkem, po zbytek času se prostor takzvaně čistí. "Krasová jeskyně, která pomáhá dětem, je dar, který jsme dostali od přírody. My k tomu přidáváme nové zázemí, které dnes otevíráme. Stojí tu moderní budovy s novým vybavením, škola, bazén s francouzskými okny a výhledem do krajiny a relaxační zóna kolem léčebny s dětským hřištěm," vyjmenoval hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Budova i prostory jsou převážně v bílé, aby nenarušovaly prostředí krasu a zapadly do okolí. Léčebna zahrnuje i stravovací a rehabilitační část, kde je kromě bazénu také sauna, podhájský aerosol nebo tělocvična. Ve zdravotnické části nechybí ambulance, vyšetřovna, izolace nemocných nebo sesterna. Provozní prostory mají šatny, sušárnu spacáků, zázemí i sklady.

Nová léčebna nahradí tu starou. "Je to 40 let, co byla postavena provizorní budova, kam chodily děti s chronickými nemocemi na tři až čtyři týdny. Docházely do jeskyně a byl to výzkum, který měl dokázat vliv jeskyně na zdraví dětí. Podařilo se to a v roce 1985 byla speleoterapie uznaná jako léčebná metoda. My jsme rádi, že se nyní z provizorní budovy stěhujeme do nové a krásné," uvedla Kateřina Bednaříková, ředitelka Jihomoravských dětských léčeben.

Kraj na stavbu využil i úvěr od Evropské investiční banky. "Projekt má nadregionální význam. Chtěl bych poděkovat bývalému vedení, protože to není projekt, který za dva roky naplánujete a zrealizujete, my jsme v něm jen pokračovali," řekl Grolich. Projekt vznikl za bývalé koalice vedené hnutím ANO.

Projekt získal druhé místo v kategorii Nejlepší počin ve veřejných zakázkách, ocenění Neplejtvák 2021 a zlato v soutěži Chytrá města 2021.

