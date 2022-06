V polské Jelení Hoře se poprvé sejde česko-polská komise k dolu Turów

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V polské Jelení Hoře se dnes uskuteční první zasedání česko-polské komise k dolu Turów. Její zřízení je součástí mezivládní dohody Česka a Polska o spolupráci při řešení dopadů těžby hnědého uhlí v polském povrchovém dole Turów. Úkolem komise je připravit strategii spravedlivé transformace regionu. Jednání se zúčastní i ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL), polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová, liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) a maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski.

Na jednání budou zástupci obou zemí prezentovat současný stav plnění mezivládní dohody, včetně stavu přípravy Fondu malých projektů. Představí také priority Strategie spravedlivé transformace regionu.

Mezistátní dohodu o řešení vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turów u českých hranic podepsali premiéři obou zemí 3. února. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za škody způsobené těžbou 45 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy Kč). Z toho 35 milionů eur šlo do Libereckého kraje, deset milionů českému státu. Česká republika následně stáhla žalobu na Polsko, kterou kvůli dolu podala u Soudního dvora Evropské unie.

Součástí dohody jsou také opatření jako ochranný val, který má české území ochránit před hlukem a prachem z dolu, nebo stěna, která má bránit odtoku vody z české strany. Dohoda počítá i s monitoringem hluku, prachu nebo poklesu terénu. Součástí je i Fond malých projektů, do kterého se polská strana zavázala dávat ročně 250.000 eur, dalších 125.000 eur dá české ministerstvo životního prostředí a stejnou částku přidá Liberecký kraje. Dohromady jde v přepočtu o 12 milionů korun ročně, které by měly jít do opatření v krajině zaměřená na zadržení vody, ale také na péči o krajinu.

