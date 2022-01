V Praze loni mírně vzrostlo množství směsného i tříděného odpadu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Loni Pražané do barevných kontejnerů vyhodili 24 729 tun papíru, 16 039 tun plastů a 19 047 tun skla.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražská městská firma Pražské služby (PSAS) loni svezla 260 547 tun směsného odpadu. Zhruba o 3000 tun více než rok před tím, informoval mluvčí společnosti Radim Mana. Tříděného odpadu Pražané loni vyhodili 68 124 tun, tedy o 3500 tun více než v roce 2020 a nejvíce za posledních pět let. Zpracování odpadu loni zkomplikoval požár spalovny v Malešicích, dvě ze čtyř linek se budou podle mluvčího opravovat do konce letošního roku. Od letoška město také zvedlo ceny za svoz většině domácností.

Množství směsného odpadu v Praze roste už několik let, proti roku 2017 vzrostlo loni o zhruba 10 000 tun. Stejně tak roste i množství tříděného odpadu, jehož množství od stejného roku narostlo o 14 000 tun. Loni Pražané do barevných kontejnerů vyhodili 24 729 tun papíru, 16 039 tun plastů a 19 047 tun skla. "Vedle toho roste množství vyseparovaných nápojových kartonů, kovových obalů i bioodpadu. Toho do hnědých nádob Pražané odevzdali rekordních 6435 tun," dodal Mana.

Hnědé nádoby na bioodpad město nabízí od roku 2020, za dva roky fungování v nich firma eviduje přes 11 000 tun odpadu. Od letoška je jejich přistavení zdarma. "To způsobilo značný zájem ze strany obyvatel metropole. Nových žádostí je od ledna 2022 evidováno přes 5200," sdělil mluvčí. Dosud se hnědých popelnic v metropoli nacházelo asi 18 000. Popelnic a kontejnerů na směsný odpad mají Pražané podle firmy k dispozici 122 000 a nádob na tříděný odpad je asi 24 300.

Většinu odpadu v metropoli spaluje spalovna v Malešicích (ZEVO), ve kterém město začalo v roce 2018 postupně vyměňovat všechny čtyři kotle. Původně měla být rekonstrukce ukončena letos na jaře, při výměně poslední z linek však loni v říjnu vypukl požár, který vážně poškodil dva kotle. Zařízení proto nyní musí fungovat v omezeném provozu a část odpadu firma vozí do spalovny u Plzně. "V loňském roce jsme v ZEVO energeticky zpracovali 282 740 tun odpadu. To je zhruba o 5000 tun méně než v předešlém roce. Důvodem poklesu je právě zmíněný požár," dodal Mana.

Pražské zastupitelstvo koncem loňského roku schválilo novou odpadové vyhlášky, podle které si většina Pražanů od letoška připlatí za svoz odpadu. Změna výpočtu cen svozu byla nutná kvůli novele zákona. Ceny se zvýšily u větších kontejnerů s častějším svozem, u těch nejmenších naopak lidé ušetří. Za úpravy kritizovaly vedení města opoziční ODS a ANO.

PSAS zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha, když město vytěsnilo drobné akcionáře pomocí takzvaného squeez-outu. Zbytek svozu odpadu v Praze zajišťuje například AVE CZ podnikatele Daniela Křetínského a další firmy.

reklama