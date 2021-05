V pražském Karolinu probíhá výstava o českých výpravách k pramenům Amazonky

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | NASA / NASA / Wikimedia Commons Poslední výzkumy potvrdily, že hlavním pramenem Amazonky je řeka Carhuasanta. Peruánská vláda pak Janskému za jeho činnost udělila zlatý řád a šlechtický titul. Ilustrační foto

Úspěchy českých vědců při cestě za objevením pramenů Amazonky mohou lidé od čtvrtka zhlédnout na výstavě v pražském Karolinu. Koná se u příležitosti 20. výročí českých expedic k nejdelší řece na Zemi. Výstava potrvá do 25. června. Vstup bude zdarma denně mezi 10:00 a 18:00 s podmínkou dodržení aktuálních epidemických opatření. V současné době je maximální počet návštěvníků 30, povinné jsou roušky a rozestupy dva metry, informoval mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.

Kurátorem výstavy je geograf a hydrolog Bohumír Janský, který ve druhé polovině 90. let zamířil s expedicemi do Peru a vydal se tam do And po stopách Amazonky. Návštěvníci v Karolinu budou moct zhlédnout řadu výstavních panelů mapujících 20 let, jež od výprav uplynuly.

Janský se vydal do Peru třikrát. První expedice v roce 1995 nesla označení Studentská expedice Peru ´95. Její členové se věnovali především filmování rozmanitých přírodních regionů a dávných kultur. Při následujících dvou expedicích, nazvaných Hatun Mayu 1999 a Hatun Mayu 2000, Janský se svým týmem dokázal, že Amazonka nemá jediný pramen, ale že se jedná o pramennou oblast na severním úpatí pohoří Cordillera Chila. Poslední výzkumy potvrdily, že hlavním pramenem Amazonky je řeka Carhuasanta. Peruánská vláda pak Janskému za jeho činnost udělila zlatý řád a šlechtický titul.

Výstava vznikla ve spolupráci Univerzity Karlovy a její přírodovědecké fakulty s ministerstvem kultury, Národním muzeem a dalšími partnery. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách magazínu UK Forum, kde je rovněž ke zhlédnutí virtuální prohlídka.

