V přerovské rezervaci Žebračka byly pokáceny jasany napadené voskovičkou

V přerovské Národní přírodní rezervaci Žebračka pokáceli odborníci v uplynulých dnech 914 metrů krychlových dřeva. K zemi šly stovky jasanů napadených voskovičkou jasanovou, houbou, která způsobuje nekrózu jasanů. Zákeřná houba se rozšířila v přerovském lužním lese celoplošně, kácelo se ovšem pouze u cest, s ohledem na bezpečnost návštěvníků rezervace. V hloubi lesa naopak byly stromy ponechány svému osudu. Za ohleduplnost k přírodě může nyní město čerpat dotace, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.

"Projednali jsme plán s Agenturou ochrany přírody, která náš návrh i pohled na věc podporuje. I nadále budeme hlídat jen bezpečnost turistů, kteří se mohou pohybovat pouze po vyznačených trasách, a stromy v útrobách rezervace nebudeme řešit, takže když spadnou, necháme je jako dosud na místě," uvedl radní Michal Zácha (ODS).

Město chce nyní požádat kvůli zásahům v Žebračce o dotaci stát, který toto šetrné hospodaření v přírodní rezervaci podporuje. "Za toto k přírodě šetrné zacházení by nám stát mohl vyplácet v rámci takzvané újmové vyhlášky 3,186 milionu korun každý rok, a to po dobu 50 let," doplnil Zácha. Pokud bude žádost úspěšná, získané peníze se podle Záchy vrátí zpět do přerovské městské zeleně.

Investovat z této částky by mělo město i v samotné Žebračce. "Žebračku chceme co nejvíce ponechat v původní podobě, na kácení nemáme zájem, ale ani nemůžeme ignorovat nemocné stromy u cest a zákony této země," uvedl primátor Petr Měřínský (ANO). Kácení se podle něj navíc řídí plánem péče, který zpracovalo ministerstvo životního prostředí.

Dělníci se v Žebračce pohybovali už loni na podzim, kdy pracovali na lepším zavodnění půdy. V posledních letech totiž les výrazně trpěl suchem, spásou pro něj nebyl ani poslední deštivější rok. Pracovníci technických služeb tehdy vyměnili potrubí pod dvěma stezkami a tímto relativně jednoduchým zásahem umožnili opětovné zavodnění jedné větší strouhy, přivádějící potřebnou vodu na levý břeh mlýnského náhonu Strhanec.

Národní přírodní rezervace Žebračka, která je v těsném sousedství severního předměstí Přerova, leží na území o rozloze zhruba 228 hektarů, město Přerov je vlastníkem lesního hospodářského celku. Žebračka se stala rezervací v roce 1949, neboť představuje unikátní zbytek původně rozsáhlých lužních lesů údolní nivy Bečvy. Území je rovněž významné společným výskytem karpatské a panonské květeny, žije zde množství ohrožených druhů živočichů a hnízdí tu okolo 75 druhů ptáků.

