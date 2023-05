Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Příbrami by mohla vzniknout spalovna komunálního odpadu, kapacitou by měla vystačit pro město a okolní obce. Zařízení chce vybudovat městská teplárna Energo Příbram. Vedení radnice je projektu nakloněno, řekl novinářům starosta Jan Konvalinka (za ANO).

"Nám tenhle směr přijde dobrý s ohledem na to, že dnes jsou technologie spalování tak čisté, že v podstatě neznamenají přílišný zásah do životního prostředí," uvedl Konvalinka. Vzhledem k existenci železniční dráhy, která vede areálem teplárny, by problém nemusela představovat ani přeprava odpadu.

Starosta poukázal na chystané omezení skládkování, město by se podle něj mělo na novou situaci připravit a zařízení pro energetické využití odpadu by mohlo být řešením. "Naše vize je taková, že bychom tím mohli pomoci i okolním obcím, které do budoucna budou mít také problém s odpadovou politikou. Je možné svážet odpad i z nich a tady ho následně energeticky využívat. Zajímavým efektem by mohlo být zlevnění tepla pro příbramské občany," dodal Konvalinka. Vše je ale podle něj zatím ve fázi zrodu a o ničem dosud nebylo rozhodnuto.

Firma Energo Příbram požádala o stanovisko Středočeský kraj, k záměru se budou vyjadřovat dotčené subjekty. Příbramská teplárna není nijak majetkově propojena s městem. Energo Příbram patří do skupiny Natland, která se soustředí především na nemovitosti, finance a moderní technologie.

