V roce 2030 má být podle odhadu státu v ČR 3000 aut na vodík místo 40 000

Stát výrazně snížil budoucí předpokládaný počet vodíkových aut na českých silnicích. V roce 2030 by mělo být v Česku registrováno okolo 3000 vodíkových osobních aut a 800 lehkých užitkových. Podle dřívějších předpokladů to mělo být celkem 40 000 až 50 000 vozů. Ve stejné době by v Česku mělo být 200 vodíkových autobusů proti původně předpokládané tisícovce. Vyplývá to z aktualizovaného Národního akčního plánu čisté mobility, který tento týden schválila vláda.Důvodem přehodnocení odhadů je podle aktualizované strategie malý posun v nabídce vodíkových aut u automobilek v porovnání s rozvojem elektromobilů. Osobní auta na vodík na českém trhu prodávají značky Toyota a Hyundai, které nabízí modely Mirai a Nexo. Do poloviny loňského roku oba výrobci dohromady prodali 24 těchto vozů. V blízké budoucnosti s vodíkovým osobním autem počítá jen BMW. Na konci příštího roku aktualizovaný plán předpokládá 200 registrovaných osobních vodíkových aut, 50 lehkých užitkových, deset nákladních a deset autobusů.

"Nové revidované cíle vychází ze skutečnosti dosavadního celosvětového vývoje v oblasti vodíkové mobility, který implikuje, že vodík je vhodné jako palivo využít především pro oblasti nákladní, autobusové, lodní a letecké dopravy, kde jako alternativa nejsou zatím k dispozici baterie pro své fyzikální limity, nebo je limitujícím faktorem distribuční soustava," uvádí ministerstvo průmyslu v materiálu.

Kvůli tlaku na dekarbonizaci nákladní dopravy prostřednictvím unijních nařízení a směrnic lze podle plánu očekávat do roku 2030 postupný nástup vodíkové mobility v segmentu nákladní dopravy, a to i v ČR. "Navzdory faktu, že se vodíkový pohon v nákladní dopravě stále nachází na demonstrační úrovni, je očekávána komercionalizace tohoto pohonu v druhé polovině 20. let. Výhodou vodíku v segmentu nákladní dopravy je rychlost plnění, která standardně nepřesahuje 20 minut, vysoký dojezd až 1000 km u současné technologie kamionů typu N3. V návaznosti na výše uvedené je na úrovni národního plánu stanoven předpokládaný cíl počtu vodíkových kamionů do roku 2030, a to na počet 380 těžkých nákladních automobilů typu N2+N3," shrnuje plán.

Počet plánovaných vodíkových čerpacích stanic se proti dřívějším předpokladům příliš nezměnil. Stále počítá se 40 stanicemi do roku 2030 a zhruba 12 do konce příštího roku, i když konstatuje určité zpoždění výstavby kvůli problémům s dodávkami některých komponent.

V elektromobilech plán předpokládá dosažení počtu 50.000 osobních aut a 4000 užitkových v příštím roce. "Tento počet má dále růst do roku 2030 na 250.000 osobních a 20.000 lehkých užitkových vozidel, a do roku 2035 až na jeden milion osobních a 60.000 lehkých užitkových vozidel,“ dodal v tiskové zprávě ministerstva průmyslu vrchní ředitel hospodářství Eduard Muřický.

