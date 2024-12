Elektromobilita zatím výrazně neovlivnila výrobu v jihočeských firmách

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Jihočeské firmy, které vyrábí součástky do aut, zatím příliš nezaznamenaly vliv takzvané evropské zelené dohody (Green Dealu) a nástupu elektromobility. Třeba táborského Brisku, který vyrábí zapalovací svíčky nebo snímače do aut, se nástup elektromobility dosud nedotkl. Motor Jikov sice investoval do technologií na výrobu komponentů pro elektroauta desítky milionů Kč, vyrábět ale ještě nezačal. Firmy spíše zaznamenaly výkyvy prodejů aut na trhu obecně, vyplynulo z ankety ČTK.Táborská firma Brisk nedělala v souvislosti s výrobou elektroaut zásadní změny a Green Deal se do její produkce nepromítá. Zapalovací svíčky dodává do osobních a nákladních aut, motocyklů i sekaček. "Kromě nových aut je můžeme dodávat jako náhradní spotřebu na výměnu. Ve světě je přes miliardu aut a ty tady budou i po roce 2035, kdy by se v Evropě měly přestat vyrábět auta, které produkují emise, navíc se to tyká pouze Evropské unie. Svíčky můžeme dodávat do aut dalších 25 nebo 30 let,“ řekl předseda představenstva společnosti Brisk Mojmír Čapka.

Brisk vyrábí také snímače do aut, například pro vstřikování paliva, pro brzdový systém ABS, pro ostřikovače. I když jsou některé snímače specifické pro spalovací motory, lze technologii výroby změnit podle typu motoru, třeba na syntetická paliva nebo vodík. "Snímače nemusíme vyrábět pouze pro automobilový průmysl, ale pro jakýkoli. To znamená, kdyby došlo skutečně k razantním změnám ve výrobě automobilů, jako že zatím k tomu to vůbec nesměřuje, tak pro nás by neměl být zásadní problém změnit výrobu snímačů pro jiné účely,“ řekl Čapka.

Strojírenská skupina Motor Jikov Group vyrábí hlavně hliníkové dílce a dílce z litiny, které potom i obrábí. Má produkci pro osobní i nákladní auta, zemědělskou techniku, jeřáby nebo i do golfových vozíků. "Trošku nám nahrává tato diverzifikace trhu, že nejsme závislí jenom čistě na automobilovém průmyslu. Ale současná situace kolem Green Dealu nás zasáhla, protože automobilky, které vyrábí vozy se spalovacími motory, ponižují objem výroby, a produkce elektromobilů nenajíždí, jak si mysleli,“ řekl generální ředitel Motor Jikov Group Miroslav Dvořák.

Společnost investovala 30 milionů do nových technologií, týká se to linky, formy na odlitky i technologie na obrábění. V prvním letošním kvartálu plánovala zahájit výrobu některých součástek pro elektroauta a postupně přejít do sériové výroby dvou milionů kusů, zatím ale pro elektroauta nevyrábí nic. "Současný stav je takový, že se bavíme někdy o čtvrtém kvartálu příštího roku, kdyby se to mělo nějak rozjíždět a ty počty kusů jsou poloviční,“ řekl Dvořák. Výroba pro segment osobních aut se spalovacími motory kvůli celkovému poklesu produkce automobilek se podle něj snížila skoro o deset procent. "To je ten pokles, který jsme měli nahradit novými projekty, které měly jít do elektromobility," dodal Dvořák.

Písecká firma Aisin Europe Manufacturing Czech vyrábí hliníkové díly na motory, případně převodovky, zejména pro japonskou automobilku Toyota, tvoří to 90 procent její produkce. "V tuto chvíli máme pouze jeden projekt čistě pro elektroauta, to je ve výrobě méně než deset procent. Většina výroby se zaměřuje na hybridní auta, takže v tomto směru je naše výroba vlastně půl na půl," řekl David Škrna z firmy Aisin.

U projektu pro elektroauta je firma na začátku. Na roky 2025 až 2027 má několik nových projektů se zaměřením na elektroauta a výhledově by v ní za tři roky podle Škrny mohl objem výroby pro elektroauta tvořit polovinu. V areálu kvůli tomu firma staví i novou budovu s plochou 20.000 metrů čtverečních.

Magna Cartech, která je součástí kanadského koncernu Magna, vyrábí v Českých Velenicích díly karoserií, a to za studena i za tepla lisované plechové díly. Zákazníci jsou třeba Škoda Auto, Audi, VW, BMW, Mercedes Benz a další.

"Naše výrobky jsou ze své povahy univerzální, karoserie elektrických aut je téměř stejná jako karoserie aut se spalovacím motorem. Mnoho našich výrobků se u jednoho zákazníka používá pro oba typy aut, proto procentuální zastoupení elektroaut není až tak důležité," uvedl za firmu Martin Havelka. Výrobní závod podle něj pociťuje obecné výkyvy prodejů aut na trhu, ne v souvislosti s elektrifikací.

