V rybníce Dlouhý v Lanškrouně přestaly hynout ryby

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V rybníku Dlouhý v Lanškrouně na Orlickoústecku přestaly hynout ryby. Během září jich tam uhynuly tisíce. ČTK to řekl vedoucí výrobního a technického úseku Rybářství Litomyšl Michal Brychta. Na konci letní sezony tam platil zákaz koupání. "Úhyn byl souhrou několika kombinací faktorů, a to vysoké teploty vody, nižšího obsahu kyslíku ve vodě, splachu po bouřce a kombinovaným působením bakterií a plísní na ryby," řekl Brychta. Ryby měly nemocné žábry. Rybáři mrtvé kusy odváželi, místa dezinfikovali chlorovaným vápnem. "Dle informací od našich pracovníků úhyn na rybníce Dlouhý ustal minulý týden. Tento týden ještě naši pracovníci odstraňovali starší uhynulé ryby v řádech kusů," řekl Brychta. Ztráty zatím nelze přesně vyčíslit, to bude možné až po výlovu. Ryby jsou teď malé, váží do 130 gramů. Uhynuly jich odhadem tisíce. "Předejít tomuto stavu je problematické. Jde většinou o souběžné působení dvou faktorů, a to faktoru prostředí a biologického tlaku na ryby," řekl Brychta. Ryby hynuly kvůli výkyvům počasí také loni, kdy se střídalo horko a déšť. Měly problémy se zažívacím ústrojím. Rybáři mohou částečně ovlivnit prostředí, dělat zimování, rybník je v zimě bez vody, provádět meliorační vápnění. Chování biologických organismů a ostatní podmínky nejde podle Brychty až tak ovlivnit. "Aplikace přípravků na léčbu je u ryb také problematická. Na rybníce Dlouhý je to ještě komplikované s ohledem na využívání rybníka k rekreačním účelům," řekl Brychta. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



