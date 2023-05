V singapurské zoo budou čistit vodu zařízení brněnského výrobce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V zoologické zahradě v Singapuru, která je součástí velké přírodní rezervace Mandai, budou čistit tekoucí i stojatou vodu ve výbězích zvířat stroje brněnské firmy Lifetech. Vedení rezervace usiluje o to, aby fungovala úsporněji a ekologičtěji. Čisticí a dezinfekční zařízení brněnského výrobce to splňují, protože je možné opakovaně využívat již jednou vyčištěnou vodu. Zařízení bude například v bazénech pro krokodýly, hrochy, primáty, v ptačím jezírku či vydřím bazénu, uvedl Michael Carvan z firmy.

"Mandai se snaží provozovat svá zařízení co nejekologičtěji. Systematicky zavádí inovativní technologie a udržitelné postupy, jako je využití obnovitelné energie nebo minimalizace odpadů. Do této kategorie spadá i snižování spotřeby vody, kterou naše technologie dokáží opakovaně vyčistit, upravit a dezinfikovat. S podobnými projekty máme zkušenosti, naše zařízení čistí vodu třeba i v evropských delfináriích a oceániích," řekl ředitel a majitel společnosti Jiří Dřímal.

Do Singapuru míří tři různé technologie, jejichž využití závisí na intenzitě organického znečištění vody. Největší je například u hrochů, kteří žijí ve vodě neustále, jedí v ní a vyměšují do ní. Brněnská firma umožní provozovatelům rezervace splnit závazek, že se v ní do roku 2030 sníží využívání vody o 25 procent. Technologie jsou bezchlorové a využívají ozonovou technologii a polychromatické záření ultrafialových výbojek.

Rezervace Mandai je rozsáhlým územím s divokou přírodou, kde žije 560 živočišných druhů, počet zvířat je zhruba 15 000. Kromě singapurské zoo je součástí ptačí ráj (Bird Paradise), noční safari a říční divy (River Wonders).

