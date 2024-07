V táborské zoo uhynul osmadvacetiletý medvěd baribal Geňa

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V táborské zoologické zahradě v pondělí uhynul medvěd baribal Geňa. Bylo mu 28,5 roku. Ředitel zoo Evžen Korec ČTK řekl, že baribalové se běžně dožívají 25 let a starší jsou spíše výjimkou.Do jeho výběhu by chtěla táborská zoologická zahrada umístit opět medvěda baribala. Podle Korce to ale může trvat měsíce, protože baribal pochází ze Severní Ameriky a v Evropě je pouze 12 zoologických zahrad, které je chovají. V táborské zoo mají aktuálně tři hnědé medvědy.

Táborská zoo je rozlohou největší v jižních Čechách a největší soukromá v Česku, patří také k nejmladším zahradám v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. Pro veřejnost se zoo Tábor otevřela o měsíc později.

V táborské zoo žije přes 380 zvířat více než 70 živočišných druhů. Zoo se specializuje na chov ohrožených druhů. V roce 2023 ji navštívilo 111.000 lidí, rok předtím 95.135. Zoo je od 1. června do 31. srpna otevřená každý den od 9:00 do 19:00.

