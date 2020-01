V táborské zoo zahynula sova, lekla se pyrotechniky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mecnarowski / Wikipedia V táborské zoo zahynula těsně před silvestrem sova. Lekla se odpáleného dělbuchu, chtěla uletět a narazila do klece. / Ilustrační foto

V táborské zoo zahynula těsně před silvestrem sova. Lekla se odpáleného dělbuchu, chtěla uletět a narazila do klece. Byla to handicapovaná samice kalouse ušatého, který patří k ohroženým druhům zvířat. Včera to řekl mluvčí táborské zoo Filip Sušanka.

Událost se stala 30. prosince. Podle mluvčího se zvíře splašilo. "Je to další ztráta zvířete, která souvisí s nekontrolovanými prodeji a používáním pyrotechniky. Tato vzácná a ohrožená sova se lekla hlasitého dělobuchu odpáleného už den před silvestrem a snažila se uletět. Bezhlavě narazila do klece a zabila se," řekl ředitel ZOO Tábor Evžen Korec.

Kalous ušatý patří k ohroženým druhům. Je na seznamu CITES, což je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. "Táborská zahrada převzala samici z jiného chovu v naději, že jí poskytne důstojné podmínky k životu. Teď ve voliéře zůstal opuštěný samec," uvedl mluvčí.

Ředitel zoo připomněl i labutě v Praze, z nichž jedna krátce po silvestrovské půlnoci na místě zahynula. Dvě jsou těžce zraněné a další čtyři skončily v záchranné stanici zvířat v Jinonicích poté, co se lekly dělbuchů na náplavce, nezvládly noční let a narazily do překážky.

Kalous ušatý žije v přírodě především v Evropě, Asii, severní Africe a v Severní Americe. Živí se hlavně drobnými savci, zejména hlodavci, dále obojživelníky, hmyzem či menšími druhy ptáků.

"Chmýří na hlavě, podle kterého nese tento druh sovy název, nejsou v skutečnosti žádná ouška - ta má po stranách hlavy a nejsou vidět. Je ale pravda, že kalous ušatý má mimořádně vynikající sluch, na vzdálenost desítek metrů snadno zaznamená i nejtišší vypísknutí myši nebo hraboše. Petardy, které jsou v ČR doposud volně prodejné, mu proto způsobují život ohrožující hluk," uvedl Sušanka.

Zoo Tábor vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. Loni ji navštívilo přes 83.000 lidí. V zoo žije přes 310 zvířat, téměř 80 živočišných druhů.

