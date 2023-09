V Thajsku vypukl spor, zda si má země pořídit další pandu z Číny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Thajsku se rozhořel spor, zda by si země měla zapůjčit od Číny další pandu velkou. Premiér Sríttcha Tchavisin nedávno podle agentury DPA oznámil, že při své říjnové cestě do Pekingu požádá o dlouhodobou zápůjčku nové pandy. Bojovníci za práva zvířat jsou ovšem rezolutně proti tomu. Čína posílá pandy do ciziny jako gesto dobré vůle, zvířata i jejich mláďata ale zůstávají jejím majetkem.

Podle ochránců přírody pandy zpravidla přesunem velmi trpí a jsou často mimo Čínu chovány v nevhodných podmínkách. V Thajsku v současné době není žádná panda k vidění poté, co samička Lin Chuej v dubnu ve věku 21 let nečekaně uhynula v zoo ve městě Čchíengmaj.

Panda Lin Chuej byla v zoologické zahradě v tomto severothajském městě jednou z hlavních atrakcí a za 20 let, které zde strávila, přitáhla miliony návštěvníků.

Samec Čchuang Čchuang, který byl do Thajska přivezen společně s Lin Chuej v roce 2003, uhynul již v roce 2019. Mládě, které se v roce 2009 narodilo Lin Chuej, bylo na základě dohody v roce 2013 předáno Číně.

Poradkyně thajského ministerstva životního prostředí Kančana Silpa-arčaová na facebooku uvedla, že pandy je lepší nechat žít v Číně. "V Číně mají pandy výběh, kde mohou jít ven a volně se pohybovat. To my nemáme," napsala politička a aktivistka.

Podle hongkongského listu The South China Morning Post byly pandy v Thajsku nuceny trávit čas v klimatizovaných prostorách, aby přežily žhavé léto, což omezovalo jejich pohyb.

Silpa-arčaová také zdůraznila, že chov pand je nákladný a že by Thajsko mělo finanční prostředky věnovat spíš na péči o místní živočichy, jako jsou například sloni. Podle listu The South China Morning Post inkasuje Čína za roční zápůjčku pandy milion dolarů.

"Pandy nejsou předměty, které by bylo možné posílat z jedné země do druhé. Jsou to inteligentní, společenská zvířata, která vytvářejí těsné svazky se svými příbuznými a přáteli," uvedl představitel organizace pro ochranu živočichů Peta Asie Jason Baker. "Je smutné, že Thajsko zvažuje dovoz nových pand, které by v takovém případě musely žít v zajetí ve velmi malých prostorách bez přirozené stravy," dodal.

