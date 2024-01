V zájezdském zooparku snesla vejce kriticky ohrožená želva barmská

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | Zoopark Zájezd Želva barmská v Zooparku Zájezd.

Kriticky ohrožená želva barmská snesla ve středu v zájezdském zooparku deset vajec. Chovatelé s nimi zkouší dvě různé strategie pro úspěšný odchov. Želva barmská byla od 80. let považovaná za vyhynulou v přírodě, nyní se ji daří postupně navracet, uvedl kurátor zooparku Jiří Marek mladší.

Snůšku pracovníci zooparku našli ve středu při kontrole zvířat. "Bylo vidět, že je substrát v nádrži se želvami přehrabaný. To značí, že samice přes noc hledala vhodné místo pro snesení vajec. Opatrnou kontrolou několika míst jsme během chvilky vejce našli a přenesli je na inkubační substrát," popsal nález kurátor.

Druh už v minulosti zoo úspěšně odchovala. Vejce z aktuální snůšky rozdělili chovatelé na dvě skupiny a pro každou použili odlišnou inkubační strategii. V prvním případě nechají vejce dva týdny v přípravné fázi a poté sníží teplotu i vlhkost, ve druhém je dají rovnou do chladné a suché fáze. "Tyto inkubační strategie jsme využili už před lety, kdy jsme želvy barmské odchovali. Obě se nám osvědčily, proto chceme tento postup zopakovat," dodal Marek.

Další snůšku zaznamenal zoopark i u želv ostruhatých, což je největší druh želvy žijící na pevnině a třetí největší na světě. "Vejce jsme rovněž odebrali a umístili do inkubátoru, kde zůstanou několik měsíců. Pokud půjde vše dobře, můžeme se koncem jara těšit na mláďata," doplnil kurátor.

Želvy barmské mohou návštěvníci vidět každý den v expozici Terária. Želvy ostruhaté se do venkovní expozice vrátí na jaře, až teploty stoupnou a umožní stěhování. Zoopark Zájezd je otevřený každý den – v zimním období je to od 10:00 do 16:00.

