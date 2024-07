V Zoo Hodonín chtějí obnovit chov pouštních antilop, získali samce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lenka Pinkavová / Lenka Pinkavová / Zoo Hodonín Hodonínská zoo tento druh pouštní antilopy chová od 90. let minulého století. Za tu dobu odchovala řadu mláďat.

V Zoo Hodonín chtějí obnovit chov kriticky ohroženého druhu pouštní antilopy adaxe núbijského, k samici získali i samce. Dorazil z Berlína. ČTK to řekl mluvčí zahrady Ivo Cencinger. Samice byla několik měsíců ve výběhu sama.Hodonínská zoo tento druh pouštní antilopy chová od 90. let minulého století. Za tu dobu odchovala řadu mláďat. Ve výběhu ale na začátku tohoto roku zbyly jen dvě samice, z nich jedna v únoru uhynula. "Na doporučení koordinátora chovu jsme získali dvouletého samce z Tierparku Berlín a vytvořili tak chovný pár s naší samicí. Zatím je všechno bez problémů, zvířata si na sebe rychle zvykají. Těžko ale říct, kdy by mohla být první mláďata," uvedl mluvčí.

Adax núbijský žije v menších stádech v afrických pouštích a polopouštích. V přírodě je kriticky ohrožený hlavně kvůli lovu a je zařazen v Evropském záchovném programu. V hodonínské zoo je k vidění vedle výběhu přímorožců jihoafrických a antilopy losí.

Dospělý adax může vážit přes 100 kilogramů, v kohoutku dosahovat výšky až jednoho metru a má až 70 centimetrům dlouhé kroužkované rohy. Pro snadný pohyb v poušti je vybaven širokými paznehty. Je také schopen přijímat vodu pouze z rostlinné potravy.

Zoo Hodonín patří k nejmenším a nejmladším v České republice i na Slovensku. Otevřena byla v roce 1977. Loni do zařízení zavítalo téměř 174.000 návštěvníků, což je meziročně zhruba o 6000 méně. I tak to byla třetí největší návštěvnost v historii zoo.

