V Zoo Praha se podařil cílený odchov samců želvy Smithovy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Praha Výzkum prokázal, že tyto želvy pohlavní chromozomy nemají a jejich pohlaví určuje teplota při inkubaci.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dalšího úspěchu v odchovu želvy Smithovy dosáhla pražská zoologická zahrada. Týmu kurátora expozice plazů Petra Velenského se podařilo cíleně namnožit pouze samečky. Před několika dny se vylíhla tři mláďata, uvedla mluvčí Zoo Praha Lucie Dosedělová. Želvu Smithovu odchovala pražská zoo v roce 2008 jako první na světě.

Odborníci dlouho předpokládali, že pohlaví mláďat želvy Smithovy je, na rozdíl od mnoha jiných druhů želv, určeno chromozomálně.

"Před dvěma lety se však kolega (Petr) Velenský stal spoluautorem práce, která po desetiletích zmatků prokázala, že vše je jinak," podotkl ředitel zoo Miroslav Bobek. Výzkum prokázal, že tyto želvy pohlavní chromozomy nemají a jejich pohlaví určuje teplota při inkubaci.

Získaných poznatků nedávno využili Velenský a jeho kolegové tak, že snížili teplotu v líhni o 1,5 stupně, čímž dosáhli líhnutí samečků, které potřebují pro další chov.

"Inkubace vajec této želvy předpokládá nastartování vývoje zárodků takzvanou diapauzou, tedy zpomalením životních pochodů organismu. U nás to "řešíme umístěním vajec na měsíc až dva do vinotéky do teploty 14 °C," uvedl kurátor k procesu rozmnožování želv. "Teprve po opětovném nasazení do teplé líhně se vejce začnou vyvíjet. Tím je způsobeno velké časové rozpětí mezi snesením vajec a líhnutím mláďat - u nás 108 až 194 dní. Nynější mláďata se vylíhla za 132 dní od snesení vajec, samotný vývoj v závěrečné teplé fázi trval 75 dní," popsal odborník.

Želva Smithova je malý býložravý druh vodní želvy ze severní Indie a Nepálu. Vylíhnutí samečci jsou v pořadí 28. až 30. mládětem tohoto druhu v pražské zoo. Nyní měří 3,5 centimetru a váží zhruba deset gramů. Želva Smithova je podle zástupců zoo velmi vzácná. V Evropě ji mohou lidé spatřit pouze ve třech institucích, v Česku jen v Praze. Zoo Praha se loni podařil také odchov druhé generace této želvy.

reklama