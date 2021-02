V zoo v Bošovicích chystají dětskou zoo, otevře zřejmě v květnu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | nicolemoraira / Shutterstock V zoo budou například klokani nebo ovce. Ilustrační foto

Ve specializované papouščí zoo v Bošovicích na Vyškovsku pracují na menší dětské zoo, s jejím otevřením se počítá zhruba v květnu. Budou v ní například klokani nebo ovce, řekla ČTK ředitelka zařízení Hana Škrháková.

"Máme tu zatím jen menší dětský koutek, který je ale značně využívaný. Řekli jsme si, že pro rodiny s dětmi toho uděláme víc," uvedla ředitelka. Nová dětská zoo postupně vzniká za pavilonem amazoňanů. Už nyní jsou v zázemí dvě ovečky, přibude k nim beran, aby vzniklo chovné stádo. Počítá se i s párem klokanů. "Součástí dětské zoo bude i terasa na posezením, domeček na hraní, vodní prvek, bude to prostě centrum pro děti," uvedla ředitelka.

Stavět začali už loni, vzhledem k vládním opatřením se ale investice protáhla. V původním plánu bylo mít ji hotovou zhruba ještě do konce roku 2020. Zahrada byla kvůli opatřením stejně jako ostatní zoo opakovaně uzavřená. "Nejhorší je to nejistota, kdy se nedá naplánovat nic dopředu. Chceme nabírat zaměstnance, ale ani jim nemůžu říct od kdy," uvedla ředitelka.

Zoo je přes zimu zavřená, obvykle otevírá k 1. březnu. To je v plánu i letos, pokud to bude možné.

Loni do zařízení zavítalo asi 43 000 lidí. Proti roku 2019 je to pokles zhruba o 2000 lidí, stále je to však druhý nejlepší výsledek od založení. Škrháková uvedla, že především o letních prázdninách bylo v zoo plno.

Zoo leží asi 25 kilometrů od Brna. Jako zoologická zahrada dostala licenci pro činnost v roce 2008, pro veřejnost byla otevřena v létě 2011. Jejím přirozeným předchůdcem byla Farma Ara, kterou založil Vlastimil Škrhák už v 80. letech.

