V zoo v Liberci se narodil vzácný filipínský jelínek sambar skvrnitý

Ve volné přírodě žije podle odhadu odborníků ze Světového svazu na ochranu přírody (IUCN) maximálně 700 posledních jedinců.

V zoologické zahradě v Liberci se narodilo mládě vzácného sambara skvrnitého. Drobný sudokopytník žije ve volné přírodě jen na dvou ostrovech visajanského souostroví na Filipínách. Liberecká zoo je chová od roku od roku 2012, jde o osmé mládě, které se tam za tu dobu narodilo. Každé mládě je pro chovatele cenné, ve volné přírodě žije podle odhadu odborníků ze Světového svazu na ochranu přírody (IUCN) maximálně 700 posledních jedinců, řekla ČTK mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Sambaři skvrnití patří k nejohroženějším kopytníkům na světě, hlavní příčinou klesajícího počtu sambarů v divočině je především expanze zemědělských ploch na úkor původních tropických lesů a také jejich lov pro maso a trofeje, a to i přes ochranu místní legislativou. V českých a slovenských zoologických zahradách je aktuálně chovají jen zoo v Liberci a Děčíně.

V lidské péči se sambarům skvrnitým díky dlouhodobým zkušenostem zoologů daří a jejich záložní populace v zoologických zahradách je poměrně stabilní. "Aktuálně je do jejich koordinovaného chovu v rámci Evropské asociace zoologických zahrad (EAZA) zapojeno 27 institucí a jen za poslední rok se narodilo 16 mláďat," řekl liberecký zoolog Luboš Melichar. Liberecké mládě přišlo na svět ve druhém říjnovém týdnu a první rychlá zdravotní prohlídka ukázala, že jde o samičku.

"Naše malá samička bude pro posílení sambaří populace chované v lidské péči velkým přínosem. Je zde také veliká šance, že bude moci i nadále zůstat v chovu u nás pod Ještědem a ve spolupráci s mezinárodním koordinátorem se pro ni následně pokusíme najít vhodného a geneticky cenného partnera," dodal Melichar.

Zoo Liberec se na záchraně sambara podílí nejen svým zapojením do evropského koordinovaného chovu, ale 13 let podporuje neziskovou organizaci Talarak, která na filipínském ostrově Negros provozuje záchrannou stanici pro sambary skvrnité i další druhy z oblasti. Pracovníci Talaraku usilují o znovuzalesnění území a do nově vyhlášené chráněné přírodní rezervace na ostrově začali vypouštět některá v centru odchovaná mláďata. V roce 2020 se díky podpoře odborníků z evropských zoo podařilo do přírody vrátit 28 sambarů skvrnitých.

"Dle informací od kolegů z Talaraku a našich terénních zoologů, kteří tuto oblast pravidelně navštěvují a situaci monitorují, můžeme s velkým potěšením říci, že skupina vypuštěných sambarů ve svém novém domově v divočině prospívá a za tři roky se téměř zdvojnásobila. Je to vůbec poprvé, co se v regionu uskutečnil pokus o reintrodukci takového rozsahu a díky celosvětové spolupráci ochránců přírody se jedná o přelomový okamžik pro budoucnost a záchranu tohoto unikátního druhu. Jsme hrdí, že i Zoo Liberec je toho významnou součástí," dodal ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

