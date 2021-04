Varnsdorf zvažuje vybudování spalovny odpadu, vznikla proti tomu petice

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | BíláVrána / Wikimedia Commons (upraveno) Město podle mluvčího udělá spolu s teplárnou průzkum, zda je vybudování spalovny vůbec možné. Ilustrační foto

Varnsdorf na Děčínsku zahajuje jednání s Teplárnou Varnsdorf o možnosti zřídit společný podnik pro energetické využití odpadů, jehož součástí by byla i spalovna. ČTK to řekl mluvčí města Tomáš Secký. Proti možnému vybudování spalovny vznikla petice

"Jde teprve o jednání, zjištění možností a podobně," uvedl Secký. Město podle něj udělá spolu s teplárnou průzkum, zda je vybudování spalovny vůbec možné. "Rozhodně není nic hotového a neznamená to, že spalovna někdy bude," řekl mluvčí.

"Namlouvat si, že větry ty spaliny z komína spalovny kouzlem někam odfouknou, je nepodložená iluze. Jediná jistota je ta, že co nezůstane doma, pošleme někam k sousedům do Šluknovského výběžku. Nebo do nedalekých saských měst za hranicemi. Vzdušné lázně na Oybinu nebo v Jonsdorfu při větru ze severozápadního směru budou první na ráně," stojí v petici. Problém vidí její tvůrce Pavel Vodička starší také v přepravě odpadu do spalovny, která podle něj bude pro město znamenat hluk, zplodiny a prach.

Původně mělo ukládání směsného komunálního odpadu skončit začátkem roku 2024, což je podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) nereálné. Zákaz skládek se tak posune o šest let na rok 2030. Varnsdorf má tedy necelých devět let na to, aby skládkování ukončil a našel jiné řešení.

