Vavrouškovu cenu za celoživotní přínos získal publicista Pavel Bezouška, autor pořadu Nedej se!

Publicista Pavel Bezouška, autor pořadu Nedej se!

Cenu Josefa Vavrouška za celoživotní přínos získal publicista Pavel Bezouška, který založil investigativní pořad Nedej se! o životním prostředí. Cena za výjimečný počin pro životní prostředí patří Ondřeji Přibylovi, zakladateli Fakt o klimatu. "Eko-zásek roku" určený lidem do 26 let letos porotci udělili studentovi Ondřeji Žákovi, který pomáhá uklízet přírodu ve své rodné obci Hrušky na Břeclavsku. Ceny dnes ve Valdštejnském paláci v Praze předala Nadace Partnerství.

"Životní prostředí, to co nás obklopuje, to co je kolem nás, dává našemu životu smysl, dává mu rámec a je to také něco, co chráníme a bylo nám svěřeno pro ty budoucí generace," řekla místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Dodala, že úkolem oceněných je trvat na zásadách, které Vavroušek položil do historie Česka, a chránit je.

Bezouška získal Cenu Josefa Vavrouška za celoživotní přínos, pořadatelé ocenili jeho práci na pořadu Nedej se! Podle nich pomohl pořad za 30 let existence odhalit zásadní environmentální kauzy.

Cenu za výjimečný počin pro životní prostředí dostal Ondřej Přibyla, zakladatel Fakt o klimatu. Porota podle pořadatelů ocenila jeho neúnavnou snahu poskytovat veřejnosti srozumitelná, ale přitom odborná data o klimatu a snahu kultivovat českou debatu o klimatické změně. "Nenapadá mě nikdo jiný, kdo více pomohl posunout českou debatu o ochraně klimatu než Ondráš Přibyla s týmem Fakta o klimatu. Ondráše obdivuji za jeho odhodlání, přemýšlivost, originalitu, skromnost, lidskost a jistou urputnost,” řekl ředitel vzdělávacího centra Tereza Petr Daniš.

Cenu v kategorii Eko-zásek roku si odnesl středoškolák Ondřej Žák, který pomáhá uklízet přírodu v obci Hrušky na Břeclavsku. Podle Nadace Partnerství Žák ukazuje, že každý člověk může dokázat něco dobrého ve svém okolí. Cenu mu udělila porota s věnováním pro všechny neviditelné hrdiny, kteří nezištně pomáhají přírodě.

"Svými činy Ondra motivoval spoustu místních, kde kdo teď chodí do přírody s pytlem a po vlastní ose také přispěje k dobru věci. Za své také hovoří mnohem vyšší účast na místní akci Ukliďme Česko,“ řekla Aneta Kohútová, která Žáka na cenu nominovala.

Cenu Josefa Vavrouška uděluje Nadace Partnerství letos už po sedmadvacáté. S oceněním se pojí finanční odměna a skleněná plastika od výtvarníka Vladimíra Kleina. Ekolog a někdejší federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek, po kterém je cena pojmenována, patřil k protagonistům konceptu trvale udržitelného rozvoje. V roce 1995 se svou dcerou tragicky zahynul při zimním přechodu Vysokých Tater. Nominace do dalšího ročníku se otevřou zkraje roku 2024.

