Ve dvorském Safari parku se narodilo další mládě vzácného hrošíka Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Simona Jiřičková / Safari Park Dvůr Králové Nyní ve Dvoře Králové žije i s novým přírůstkem šest hrošíků, tři samci a tři samice. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se na konci února narodilo mládě vzácného hrošíka liberijského. K krátké době jde o druhý úspěšných odchov. Předchozí hrošík se v zoo narodil loni na konci října, předtím to bylo v roce 2006. Novým přírůstkem je sameček, matkou je šestiletá samice Malaya. Nyní je safari park kvůli vládním epidemickým nařízením uzavřený. "Hrošíky rozmnožujeme po 15 letech. Evropský chov stagnoval a bylo složité vytvořit vhodné chovné páry. Problém byl zejména v nedostatku chovných samců," uvedl zoolog Jiří Hrubý. Narození již druhého samce za necelého půl roku zoo považuje za velký úspěch, protože v zahradách na celém světě se za poslední rok narodilo jen 12 hrošíků. Ačkoli je Malaya matkou poprvé, celou situaci podle chovatelů zvládá v klidu a mláděti věnuje náležitou péči. Ošetřovatelé do odchovu nijak nezasahují. Nyní ve Dvoře Králové žije i s novým přírůstkem šest hrošíků, tři samci a tři samice. Hrošíci nyní dočasně žijí v prostorách karantény nedaleko Neumannovy vily. Jejich pavilon nyní zoo opravuje. Stavbaři také zvětší venkovní výběhy, větší budou i bazény. Vše by mělo být hotové na jaře. Chov hrošíků liberijských v zajetí podle dvorských chovatelů dlouhodobě stagnuje. Jedním z důvodů je nedostatek vhodných samců. Otcem obou malých dvorských samečků je sedmnáctiletý chovný samec Wamburuhtuh řečený Valda, který dorazil do Dvora Králové začátkem loňského roku z nizozemského Rotterdamu. O jeho získání se jednalo několik let. Samice Malaya se narodila před šesti lety v Gaia Zoo v Nizozemsku. Skupinu kromě Wamburuhtuha a Malayi tvoří ve Dvoře Králové ještě druhá chovná samice Tanquey a její jedenačtyřicetiletá matka Tana. Obě dvě se narodily ve Dvoře Králové a Tana patří mezi nejstarší hrošíky na světě. Dvůr Králové chová hrošíky od roku 1972, dosud se tu narodilo 20 mláďat. První mládě, samce Viktora, se povedlo odchovat v roce 1978. Chov hrošíků je podle zoologů složitý. Jednotlivá zvířata jsou vzájemně nesnášenlivá, a kdyby je zoologové spojili v nevhodnou dobu, mohla by se napadat a vážně zranit. Ošetřovatelé proto musejí své svěřence dokonale znát a odpozorovat říji samice, během které je jen pár dnů ochotná samce snést. Hrošík liberijský patří mezi nepřežvýkavé sudokopytníky. Od hrocha se liší částečně stavbou těla a především způsobem života. Voda totiž není pro hrošíky hlavním živlem. Přes den se toulají pralesem a hledají potravu. Dospělá zvířata váží kolem 250 kilogramů, mláďata mají při narození asi šest kilogramů. Stavy hrošíků v západní Africe stále klesají především kvůli úbytku přirozeného prostředí. Druh je proto vedený jako ohrožený. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Zastupitelé Liberce schválili záměr převést zoo na kraj Covidem-19 onemocněly kočky v pražské zoo Olomoucká zoo výrazně rozšířila expozici s terarijními zvířaty

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.