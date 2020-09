Ve školní stáji na Domažlicku robot krávy nakrmí, podojí i podrbe

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | publicenergy / Flickr Škola měla dosud dvě krávy, nyní přikoupila dvacet jalovic plemene jersey. Ilustrační obrázek

Zřejmě nejmodernější výcviková stáj v Česku začala sloužit studentům Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horšovském Týně na Domažlicku. Díky dotaci EU vznikla na školním statku v nedalekém Horšově za 37 milionů korun plně automatizovaná a robotizovaná stáj, kde se studenti naučí nejmodernější péči o skot. Naprogramovaní roboti kravám namíchají a nařežou krmení, které také rozvezou, automaticky je podojí i podrbou. O tom, kdy budou podojeny, rozhodují krávy samy. Samy totiž chodí ze stáje do dojírny, řekla při otevření stáje ředitelka školy Miluše Fousová.

Škola měla dosud dvě krávy, nyní přikoupila dvacet jalovic plemene jersey. "Jednak jsou to menší zvířata, což je k žákům vhodnější, jednak mají velmi mírnou povahu a vysoce kvalitní mléko s vysokým obsahem tuků a bílkovin, které dále zpracováváme na mléčné výrobky," řekla. Nové krávy mléko zatím nedávají, učí se ale na automatizovaný systém. Každá kráva má obojek, který přes wi-fi komunikuje s počítačem. Robot má o každé krávě kompletní informace o věku, váze, zdravotním stavu, množství nadojeného mléka, ale také například přesně naskenované rozměry jejího vemene. Když se kráva přijde podojit, robot jí identifikuje a po umytí a dezinfekci vemene přesně nastaví odpovídající velikost dojičky.

Každé zvíře dostává automaticky namíchanou a odměřenou stravu, krmivo se doplňuje a pravidelně přihrnuje. Systém monitoruje i další aktivity zvířete. "Počítač ví, jak moc se pohybuje. Když kráva moc chodí a málo leží, může to signalizovat blížící se říji a podle toho se ví, že se má nechat připustit. Když málo přežvykuje, je tu informace, že se něco děje, že může být nemocná," vysvětlila ředitelka. Krávy se podle potřeby samy zvednou a jdou se nechat podojit. Za odměnu dostanou kromě automatického podrbání také granule jako pamlsek. Systém myslí i na zvířata, která by chodila mlsat příliš často. Krávu, která se vrací do dojírny opakovaně během krátké doby, nepustí dál.

I když systém je pro dojnice plně automatizovaný, studenti pracují jako obsluha a kontrola, navíc se budou muset postarat o ostatní dobytek, například o malá telata a jalovice. Kapacita stáje je 30 dojnic.

Horšovskotýnská škola má 420 studentů, z toho je jich 160 v zemědělských oborech od maturitního agropodnikání po učňovské opraváře zemědělských strojů, zemědělce a farmáře. Studují tam také budoucí kuchaři a číšníci, cukráři, automechanici, zedníci a studenti maturitního oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

Podle hejtmanovy náměstkyně pro školství Ivany Bartošové (KDU-ČSL) byl areál v Horšově prvním školním statkem, který kraj z obchodní společnosti transformoval pod střední školu. Statek se postupně modernizuje. V areálu je i penzion s restaurací, kde studenti vaří a obsluhují.

