Ve Slušovicích na Zlínsku začalo fungovat Krematorium zvířat Zlín

Zvířecí krematorium je v provozu od roku 2017 například v Olomouci, funguje i v dalších městech v Česku. Ilustrační foto

Ve Slušovicích na Zlínsku dnes začalo fungovat Krematorium zvířat Zlín. Podle jeho provozovatele jde o jediné zařízení tohoto druhu ve Zlínském kraji. Majitelům domácích mazlíčků nabízí důstojné a citlivé rozloučení se zvířecími přáteli, sdělila ČTK zástupkyně majitele zařízení.

"Už několik týdnů na naší bezplatné nonstop lince odpovídáme na dotazy a zájem o zpopelnění zvířecích mazlíčků je velký," uvedl provozovatel zvířecího krematoria Martin Volčík.

Zaměstnanci zvířecího krematoria provedou majitele uhynulého zvířete celým procesem od prvního zavolání na nonstop linku až po předání urny. Krematorium nabízí převoz těla zvířete do krematoria, jeho uložení v chladicím boxu, zpopelnění i smuteční obřad podle představ majitele zvířete.

"Přijímáme jakékoli domácí mazlíčky do váhy 95 kilogramů. Pokud nechtějí být majitelé přítomni kremaci ve smuteční síni, mohou zpopelnění sledovat on-line nebo pošleme záznam do e-mailu. Vždy se budeme snažit vyjít jim maximálně vstříc," uvedl Volčík. Například kremace zvířete od 20 do 30 kilogramů stojí zhruba 5500 korun.

Zvířecí krematorium je v provozu od roku 2017 například v Olomouci, funguje i v dalších městech v Česku.

