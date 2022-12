Ve Španělsku mají restaurace povinně nabízet odnos nesnědeného jídla s sebou

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Španělské restaurace budou muset povinně nabízet hostům možnost odnést si nesnědené jídlo s sebou domů v recyklovatelném obalu. Stanovuje to nový zákon zaměřený na boj s plýtváním potravinami, který schválila vláda, napsal list The Times. Od začátku ledna se navíc ve Španělsku začnou danit obaly na jedno použití, a prodejny proto chtějí motivovat zákazníky, aby si do obchodů nosili vlastní znovu použitelné obaly.

Španělé podle The Times každý rok vyhodí 1,2 milionu tun potravin, což je 28,2 kilogramu na osobu. Nabídka obalů na odnos nesnědeného jídla z restaurací zdarma má pomoci toto množství snížit. Zákon také slibuje pobídky obchodníkům, kteří budou mít snahu prodat zákazníkům zboží s blížícím se datem spotřeby nebo zeleninu a ovoce, které neodpovídají estetickým standardům.

Vláda také chce podstatně omezit používání jednorázových obalů jejich zdaněním, a obchodníci proto radí zákazníkům, aby si na nákup nosili obaly vlastní. Například supermarkety Carrefour slibují zákazníkům, kteří si u pultu s lahůdkami či uzeninami nakoupí do vlastního obalu, slevu 0,15 centu (čtyři koruny) za každý donesený obal až do výše 0,45 centu (11 korun) na jeden nákup.

Menší obchody budou smět používat vlastní znovu použitelné skleněné, kovové nebo keramické obaly.

