Ve Starých Čívicích v Pardubicích psí útulek nebude, ohradili se sousedé

Licence | Některá práva vyhrazena

"Musíme si uvědomit dvě potřeby, útulek musí být co nejblíže k lidem, na druhou stranu ruší okolí. Musí se najít vhodné místo, které nebude rušit sousedy. Co já mám informaci, hledá se takové místo skoro 20 let," řekl primátor.