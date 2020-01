Ve Státech roste odpor proti účtenkám, zbytečným papírkům z pokladen

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Obsahovka / pixabay.com Důvodů, proč si při nákupu převzít u pokladny účtenku, je jistě víc než dost. Podle průzkumu environmentální organizace Green America by však řada klientů vzala stejně tak zavděk nepapírovou, digitální účtenkou. / Ilustrační foto

Důvodů, proč si při nákupu převzít u pokladny účtenku, je jistě víc než dost. Třeba z kvůli daním, domácímu účetnictví, možné reklamaci zboží. Nebo z nich doma lepíte koláž. Podle průzkumu environmentální organizace Green America by však řada klientů vzala stejně tak zavděk nepapírovou, digitální účtenkou. Píše o tom TreeHugger

Mít coby nakupující doklad o zaplacení zboží, stejně tak jako prodavač doklad o prodeji, je samozřejmě naprosto v pořádku. Jde jen o to finále, při kterém šest z deseti Američanů účtenku za běžný nebo malý nákup vzápětí zmuchlá a vyhodí (v lepším případě) do prvního koše před obchodem. Pokud tak neučiní až doma. Prodávající je ze zákona povinen vám účtenku nabídnout, ale podle Green America se její papírová podoba už poněkud přežívá. Ve výsledku je totiž v USA každý rok pokáceno přes 3 miliony stromů a znečištěno 33,5 miliard litrů vody na výrobu něčeho, o co ne každý stojí.

Odpad a emise za papírky

Green America na bázi svého průzkumu tvrdí, že 9 z 10 Američanů by možnost volby digitální účtenky přivítalo a tu tištěnou by přebírali spíš v případě nákupů nákladnějších položek. Zdůvodnění jsou různá. Na 63,79 % dotázaných připustilo, že papírovou účtenku stejně nejspíš ztratí. U digitální by to nehrozilo. A také by nevybledla k nečitelnosti, což zmínilo jako klad digitálních účtenek 34,48 % dotázaných. Účtenku v podobě dat by také bylo snazší dohledat, skladovat. Bylo by to šetrnější pro životní prostředí.

Nakonec 13,79 % respondentů připustilo, že by se rádi vyhnuli kontaktu s toxiny na povrchu papírových účtenek. Které tam samozřejmě jsou. Bisfenol A a S se využívají jako teplo-citlivý povrch účtenek, pro jejich snadné potištění. A lidskému zdraví ani přírodě tyhle látky rozhodně neprospívají. Ve výsledku tak v USA vznikne okolo 150 milionů kilogramů „účtenkového“ odpadu ročně, při jehož výrobě je do ovzduší uvolněné kolem 4 milionů tun CO2. Zhruba tolik, co dokáže 450 000 aut na silnicích.

Možnost mít možnost

Podle Green America trend digitálních účtenek nepřekvapivě podporuje hlavně mladá generace, ale podporou 55 % by nepapírová alternativa oslovila i věkovou kategorii 35-44 let. „Zákaznické preference řídí trh a manažeři prodejen by měli na tento environmentálně pozitivní trend nejspíš zareagovat,“ dodává Todd Larsen, vedoucí Green America. „Ideálně tedy rozšířením nabídky o možnost digitální účtenky, nebo na požádání vytištěním účtenky papírové, bez fenolů. Jde o to mít možnost volby.“

